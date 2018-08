Empresarios y referentes del agro se unen para darle fuerza a una nueva ley de semillas

Con foco en defender la propiedad intelectual aplicada a las prácticas agrícolas, se lanzó un nuevo espacio que decidieron conformar alrededor de 25 referentes del agro.

El Grupo Escaleno, tal como lo denominaron en referencia al triangulo que posee todos sus lados y ángulos diferentes ("diferentes que hacen un todo"), incluye a empresarios de la talla de Hugo Sigman, fundador y CEO del Grupo Insud, o Federico Trucco, CEO de Bioceres, y a productores como Pedro Vigneau, ex Presidente de Aapresid o Marcelo Carrique, ex Presidente de Aacrea y actual Presidente del Directorio de Bioceres.

Pero también a líderes sociales como Lalo Creus (La Matanza), al economista Juan J. Llach o al especialista en bioeconomía y agronegocios Fernando Vilella (Director del Programa de Bioeconomía y titular de la Cátedra de Agronegocios de FAUBA). Además, suma referentes del sector público como la coordinadora de Políticas para Desarrollo Sustentable y Plan Belgrano del Ministerio de Agroindustria, Beatriz "Pilu" Giraudo.

"Ese es el concepto que quisiéramos para nuestro grupo, donde diversos saberes y formaciones se reúnen en torno al logro del bien común, aportando ideas y colaborando con los decisores en la toma de decisiones estratégicas", sostiene el primer documento del grupo, que destaca la importancia del conocimiento aplicado a la producción y el desarrollo del modelo basado en la Bioeconomía. "Mucho de los avances ya logrados en productividad se han sustentado en el conocimiento incorporado a las semillas u órganos de multiplicación asexual a partir del trabajo de organizaciones públicas y privadas. Estos logros tienen un costo de desarrollo que debe ser cubierto por los distintos beneficiados para que dichos programas sean sustentables", reclama.

En el documento, el grupo manifestó la necesidad de que la nueva Ley de Semillas cubra todo el arco de cultivos utilizados y no se quede sólo con la discusión sobre los cultivos extensivos más importantes, como trigo o soja. "Estos están en el centro del actual debate reduccionista. Tienen gran importancia comercial porque entre ambos cubren 24 millones de hectáreas, pero si bien es necesario que se proteja el esencial derecho de propiedad, debiera ser en el marco de un sistema que favorezca el flujo de conocimientos hacia todos los productores contemplando los más desfavorecidos, que no deben quedar al margen de estos desarrollos, con reglas muy claras que no dejen dudas sobre la defensa de todos los valores involucrados".

En este sentido, se pide proteger "específicamente" a la agricultura familiar, y que se replique lo que sucede en países competidores, donde los derechos por el uso de las semillas están protegidos: "Lamentablemente el sistema productivo nacional a diferencia de la mayor parte de los grandes productores de granos internacionales no tiene vocación de defender la propiedad privada en la forma del conocimiento incorporado por los obtentores de cambios genéticos favorables en las semillas", marca.

Además, solicita que las nuevas reglas contemplen no sólo lo que involucra las patentes en sí, sino especialmente el proceso regulatorio, "que en muchos casos termina siendo la mayor traba a la aprobación de nuevos materiales genéticos". Y agrega que la regulación no sólo es necesaria para semillas sino que también debe emprenderse "toda la nueva complejidad que involucre a enzimas, levaduras, diversos usos de microorganismos, etc".

Otros de los integrantes del grupo son Olivier Antoine, Luis Bameule, Roberto Bisang, Jorge Castro, Santiago Del Sel, Ignacio Lartirigoyen, Egidio Mailland, Félix Peña, Martín Piñeiro, Carola Ramon Berjano, Manuel Ron, Rodolfo Rossi, Eduardo Trigo y Ernesto Viglizzo.