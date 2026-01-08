La cotización deldólar este jueves, 8 de enero de 2026 llegó a 3707.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -1,12%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.76%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.82%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de una caída significativa. A pesar de algunas fluctuaciones, el valor se mantuvo relativamente estable en ciertos momentos, lo que sugiere una volatilidad moderada en el mercado.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.14%, superando la volatilidad anual del 9.89%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 370.747 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 741.494 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.852.485 pesos.