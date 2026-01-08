La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.98 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 8 de enero de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.02% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.02 pesos y un mínimo de 17.96 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una leve disminución del -0.06%, mientras que en el último año su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -12.34% en su valor.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un aumento en algunos momentos, pero en general, se ha mantenido en niveles más bajos. esta dinámica sugiere una posible estabilidad en el mercado, aunque con ciertas oscilaciones que podrían reflejar la incertidumbre económica.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 4.10%, es menor que la volatilidad anual del 8.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en relación con los días pasados indica un aumento en su valor. Esto se traduce en un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que puede ser beneficioso para los importadores.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y dependerá de factores económicos y políticos en el futuro cercano. Un análisis más profundo sugiere que, aunque el Dólar esté en alza, la volatilidad del mercado podría afectar su estabilidad a largo plazo.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.9 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.