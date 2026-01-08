En esta noticia Dólar: cuántas divisas liquidará el agro en el mercado cambiario

El Gobierno anunció a mediados de diciembre una nueva reducción de alícuotas para el campo, uno de los sectores que en los últimos años puso sobre la mesa un reclamo contundente: la necesidad de eliminar los Derechos de Exportación (DEX), más conocidos como “retenciones”.

En este caso, el Ministerio de Economía informó que la baja permanente de alícuotas impactará de la siguiente manera:

Soja: de 26% a 24%.

Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%.

Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%.

Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%.

Girasol: de 5,5% a 4,5%.

“Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones “, señaló el ministro Luis Caputo, al anunciar la cuarta y última medida destinada al campo en 2025.

Economistas y consultoras estimaron que el impacto fiscal rondará entre u$s 500-700 millones. Sin embargo, el aspecto positivo es que la administración del presidente Javier Milei podría recaudar un 4% más de lo previsto para 2025 por DEX (u$s 4627 millones) , según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La producción total de granos en la campaña 2025/26 podría alcanzar las 154,8 millones de toneladas, un 12% más que el volumen total obtenido en la campaña previa. De confirmarse, sería la mayor producción de la historia, superando los 141,5 millones de toneladas del ciclo 2018/19.

De acuerdo con los precios de exportación proyectados por la BCR, el aporte del sector en términos de valor de exportaciones ascendería a u$s 36.800 millones, apenas u$s 600 millones por encima del valor exportado en la campaña 2024/25. El complejo sojero volvería a liderar el ranking, con más de u$s 19.500 millones, mientras que también se destaca la recuperación del maíz, con un aporte previsto de u$s 8200 millones.

En base a los niveles de producción, exportaciones y precios, la Bolsa de Comercio de Rosario prevé que la recaudación por Derechos de Exportación de los principales complejos de granos (soja, maíz, trigo, girasol, sorgo y cebada) alcance los u$s 4828 millones en 2026 .

La reducción de alícuotas anunciada en diciembre tendría un costo fiscal de u$s 500-700 millones, según estimaciones privadas

Este cálculo contempla la última reducción de alícuotas que anunció el Ejecutivo. No obstante, no se descarta que la actual gestión, que ya tuvo “varios gestos” hacia el sector agropecuario, adopte una nueva medida de alivio fiscal durante este año .

“Eliminar las retenciones es una obsesión para nuestra gestión y hemos dado muchos avances en esa dirección”, aseguró Milei en la última inauguración de la exposición Rural Argentina. Tal como indicó el Presidente, el margen para avanzar hacia una nueva baja de impuestos dependerá del superávit fiscal.

En paralelo, seguirá sintiéndose el impacto de la suspensión temporaria de las retenciones, una medida de corto plazo adoptada en septiembre para acelerar el ingreso de dólares, en un contexto de tensiones cambiarias y en la antesala de las elecciones del 26 de octubre.

“Una parte importante del total del volumen exportado no fue gravado con aranceles de exportación, reduciendo el monto en el año recientemente finalizado. No obstante, la proyección para el año nuevo se realiza sobre la base de que las alícuotas anunciadas a comienzos de diciembre se mantendrán vigentes durante todo el año”, subrayaron.

En cuanto al aporte de los cultivos, la soja generaría u$s 3670 millones (+1,4% interanual). En segundo lugar, aparece el complejo maíz, con u$s 725 millones (+32% interanual), mientras que en tercer lugar se encuentra el trigo, con un aporte de u$s 248 millones (+0,8% interanual).

Por último, el complejo girasol sumaría u$s 95 millones a las cuentas del Estado (+18% interanual).

Recaudación estimada por DEX (Fuente: BCR)

Según estimaciones del economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, Franco Artusso, las alícuotas actuales se encuentran entre un 27% y 37% por debajo de las que regían en diciembre de 2023 , según el producto.

Asimismo, considerando únicamente los productos agropecuarios y sus derivados, prevé que la recaudación por DEX en 2026 alcance los u$s 5033 millones, una cifra levemente superior a la estimada por la BCR.

“Si se hubieran conservado las tasas de fines de 2023, la recaudación ascendería a casi u$s 7000 millones, manteniendo constantes los volúmenes de producción y exportación”, comparó.

Producto Diciembre 2023 Diciembre 2025 Variac. PP Variac. % Soja 33.0 24.0 -9.00 -27.3% Harina de Soja 31.0 22.5 -8.50 -27.4% Aceite de Soja 31.0 22.5 -8.50 -27.4% Maíz 12.0 8.5 -3.50 -29.2% Trigo 12.0 7.5 -4.50 -37.5% Cebada 12.0 7.5 -4.50 -37.5% Girasol 7.0 4.5 -2.50 -35.7% Sorgo 12.0 8.5 -3.50 -29.2% Fuente IERAL

Lo cierto es que, en los primeros dos años de la “gestión Milei”, las medidas de alivio fiscal implicaron, según Artusso, una devolución cercana a los u$s 1950 millones para el complejo productivo.

Dólar: cuántas divisas liquidará el agro en el mercado cambiario

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que la oferta de dólares del agro en el Mercado Libre de Cambios (MLC) tendrá una leve caída respecto de 2025. Esta dinámica se explicaría por el impacto de la eliminación temporal de DEX anunciada en septiembre.

Esa decisión derivó en un alto volumen liquidado durante el noveno mes. “Más de u$s 8000 millones, segundo valor mensual más elevado de los que haya registros”, señalaron.

Posteriormente, la liquidación fue menor: según CIARA-CEC, en octubre alcanzó los u$s 1117 millones, mientras que en noviembre estuvo muy por debajo de esa cifra; apenas u$s 759,7 millones.

En 2025, la oferta total de dólares en el mercado cambiario del sector Oleaginosos y Cerealeros sumó hasta noviembre u$s 33.397 millones, según datos correspondientes al Banco Central (BCRA). A ese monto se agregan los u$s 1500 millones que aportó el agro en el primer trimestre del año pasado, cuando aún regía el esquema del “dólar blend” -permitía liquidar un 80% de las divisas al dólar oficial y el 20% restante al dólar MEP o CCL-, y la liquidación de diciembre , estimada en u$s 1600 millones.

En total, según los cálculos de la BCR, la oferta del agro habría sido de u$s 36.500 millones, solo por detrás de los años récord de precios en 2021 y 2022.

“La proyección para 2026 se ubica un 8% por debajo, con un total estimado de u$s 33.600 para el año. La principal explicación de esta caída obedece al adelanto en la liquidación de divisas que significó la eliminación temporaria de retenciones aplicada a fines de septiembre”, remarcaron.