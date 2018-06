Dueños de Copacabana Palace buscan instalar hoteles de lujo en la Argentina

La cadena de lujo Belmond, dueña famosos hoteles, busca desembarcar por primera vez en la Argentina con establecimientos propios.

Representantes de la cadena, propietaria de íconos como el Copacabana Palace, de Río de Janeiro; Das Cataratas, de Foz de Iguazú (en el Parque Nacional) y Cipriani, de Venecia, buscan oportunidades en diversas zonas del país, desde Buenos Aires hasta la Patagonia, Mendoza y el Noroeste, para contar con establecimientos exclusivos y únicos propios.

A diferencia de la gran mayoría de las cadenas, Belmond es propietaria de casi todos los hoteles de su marca y su expansión está basada en comprar o alquilar inmuebles de alta gama para incorporar a su oferta.

La empresa, creada por el británico James Sherwood en 1976, con la compra del Belmond Hotel Cipriani en Venecia (donde se casó George Clooney en 2014) cuenta con 47 hoteles, cruceros fluviales, safaris y trenes de lujo (como el Orient Express); comenzó a expandirse más rápido tras la salida de su fundador. Desde 2000, cotiza en la Bolsa de Nueva York.

"En los últimos tres años hubo grandes cambios internos. Llegaron muchos profesionales de otras cadenas para crecer de manera acelerada. Queremos concretar de ocho a 10 transacciones al año, frente a una anual que se cerraba previamente", comentó a El Cronista el argentino Emilio Bogado, vicepresidente de Desarrollo de Belmond para Las Américas, que ingresó hace cinco meses a la firma, tras trabajar en Marriott.

La cadena apunta a crecer en Sudamérica, donde ya tiene hoteles en Perú y Brasil, con establecimientos propios en Argentina y Uruguay. "Tenemos hoteles icónicos en lugares irremplazables, que capturan la esencia del lugar", explicó Bogado. Los dividen en cuatro categorías: aventura o maravillas naturales (como en Cataratas o en el ingreso a Machu Picchu); santuarios rejuvenecedores (Caribe, Italia o Asia); centros culturales (Londres) o palacios con alto valor histórico (Copacabana Palace, Cipriani o Splendido). "Vemos un gran potencial en Sudamérica. En la Argentina hay muchas oportunidades en las cuatro categorías. Vamos a explorar Buenos Aires, sobre todo Recoleta y Puerto Madero. Pero también buscamos hoteles en Tierra del Fuego, El Calafate y Bariloche. En Mendoza (asociado al vino) y en el Noroeste. Y también en Uruguay, en Punta del Este", destacó.

"Vamos a presentar nuestro proyecto en InverTur, es una excelente oportunidad para contactar inversores. Buscamos hoteles de 80 a 150 habitaciones de altísima gama, con tarifas de lujo. Tenemos un promedio global de u$s 500 la noche; de u$s 750 en Europa y u$s 1240 en Italia", precisó Bogado.