En este sábado, 20 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0656 - La Caída

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 20 de diciembre

1° 0656 11° 8038 2° 7699 12° 0244 3° 7554 13° 4196 4° 3371 14° 2383 5° 3718 15° 8397 6° 6251 16° 8354 7° 9937 17° 1159 8° 1827 18° 8672 9° 7451 19° 4983 10° 2493 20° 5854

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída puede simbolizar una pérdida de control o una sensación de inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos y ansiedades sobre situaciones que parecen abrumadoras.

Además, La Caída puede representar un cambio o una transformación inminente. Puede ser una señal de que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo capítulo en la vida.

Consejos para los jugadores

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.