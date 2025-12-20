En esta noticia

En este sábado, 20 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0656 - La Caída

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 20 de diciembre

 1°0656 11°8038
 7699  12°0244
 3°7554 13°4196 
 3371  14°2383 
 3718  15°8397 
 6°6251  16°8354
 9937  17°1159 
 1827  18°8672 
 7451  19°4983 
 10°2493 20°5854 

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída puede simbolizar una pérdida de control o una sensación de inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos y ansiedades sobre situaciones que parecen abrumadoras.

Además, La Caída puede representar un cambio o una transformación inminente. Puede ser una señal de que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo capítulo en la vida.

Consejos para los jugadores

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.