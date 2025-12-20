En este sábado, 20 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0656 - La Caída
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 20 de diciembre
|1°
|0656
|11°
|8038
|2°
|7699
|12°
|0244
|3°
|7554
|13°
|4196
|4°
|3371
|14°
|2383
|5°
|3718
|15°
|8397
|6°
|6251
|16°
|8354
|7°
|9937
|17°
|1159
|8°
|1827
|18°
|8672
|9°
|7451
|19°
|4983
|10°
|2493
|20°
|5854
¿Qué significa soñar con la caída?
Soñar con La Caída puede simbolizar una pérdida de control o una sensación de inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos y ansiedades sobre situaciones que parecen abrumadoras.
Además, La Caída puede representar un cambio o una transformación inminente. Puede ser una señal de que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo capítulo en la vida.
Consejos para los jugadores
El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.