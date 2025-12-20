Este sábado, 20 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 8222 - Loco

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 20 de diciembre

1° 8222 11° 6121 2° 5841 12° 6814 3° 9091 13° 2761 4° 2247 14° 7334 5° 8232 15° 8495 6° 0794 16° 0146 7° 8443 17° 1168 8° 0646 18° 6900 9° 0624 19° 3248 10° 9871 20° 6788

¿Qué significa soñar con Loco?

Soñar con el loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y explorar nuevas posibilidades en la vida.

Además, el loco en los sueños puede representar la necesidad de tomar riesgos y dejar atrás el miedo al fracaso. Es un llamado a confiar en el propio instinto y a abrazar la aventura que la vida ofrece.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.