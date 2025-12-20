Este sábado, 20 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 8222 - Loco
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 20 de diciembre
|1°
|8222
|11°
|6121
|2°
|5841
|12°
|6814
|3°
|9091
|13°
|2761
|4°
|2247
|14°
|7334
|5°
|8232
|15°
|8495
|6°
|0794
|16°
|0146
|7°
|8443
|17°
|1168
|8°
|0646
|18°
|6900
|9°
|0624
|19°
|3248
|10°
|9871
|20°
|6788
¿Qué significa soñar con Loco?
Soñar con el loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y explorar nuevas posibilidades en la vida.
Además, el loco en los sueños puede representar la necesidad de tomar riesgos y dejar atrás el miedo al fracaso. Es un llamado a confiar en el propio instinto y a abrazar la aventura que la vida ofrece.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.