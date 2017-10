Desde que comenzó el Siglo XXI, el boom del arte contemporáneo multiplicó ventas 14 veces

Lo que va del Siglo XXI es el segmento de mayor crecimiento en el mercado de arte. En el Siglo XX, la venta de los artistas nacidos luego de 1945 era prácticamente monopolio de las galerías de arte y de los artistas mismos en sus talleres. En 2000 las ventas en remate eran solamente de u$s 100 millones y significaban un pequeño 3% de las ventas del mercado. Ahora las ventas son de u$s 1580 millones y representan el 15% de lo que se vende en subastas.

Las ventas han aumentado 14 veces en sólo 17 años y el precio promedio es de u$s 27.600. Se venden por año 57.000 obras contemporáneas en remates (el 72% son pinturas, el 11% son esculturas y el resto son grabados, dibujos y fotografías). Los precios aumentan un promedio del 7,6% cada año y en las de mayor valor se supera ampliamente dicho porcentaje. A manera de ejemplo la obra de Basquiat, que se vendió este año en u$s 110,5 millones había costado u$s 20.900 en 1984, un 30% anual de retorno en 33 años. En ese período la suba de la Bolsa de Nueva York fue 6,5% anual.

Las ciudades que dominan el mercado son Nueva York, Londres, Hong Kong y Pekín. En ellas se vende el 83% y en otras 500 ciudades como Buenos Aires, París o Múnich se vende el resto. Ya se han vendido 9 obras de arte contemporáneo en este año que han superado los u$s 10 millones.

El más demandado y cotizado es Basquiat, de quien se han vendido 98 obras en el último año y han recaudado u$s 313 millones. Curiosamente toda su obra son 800 pinturas y 1500 dibujos, lo que hace un total de 2300 obras en su corta vida. En este siglo se han vendido ya 1100 obras en remate. Los países donde se vende la mayoría de la obra son Estados Unidos (44% del mercado), China (23%), Inglaterra (22%) y muy lejos viene Francia con tan sólo el 2% del mismo.

Sothebys es la líder con u$s 542 millones por la venta de 2000 obras, con un alto promedio de u$s 274.000 por obra. Christies, que está reacomodando su departamento de ventas de arte contemporáneo, ha vendido u$s 421 millones y 2300 obras y Phillips ha recaudado u$s 191 millones en el año. Pero es importante no encandilarse sólo con los precios récords, la mitad de todo lo vendido (28.500 obras) se venden en menos de u$s 1400, una cifra muy atractiva y que justifica los nuevos jugadores en el mercado todos los años y el 38% de lo ofrecido no se vende.

Los artistas más ofrecidos y vendidos en cantidad de obras son el japonés Murakami con 373 obras vendidas (casi una por día), Keith Haring con 350 obras, el misterioso artista callejero inglés Banksy con 279 obras y el marketinero Damien Hirst con 268 obras. De los artistas latinoamericanos son el brasilero Vik Muñiz, con precios promedio de u$s 40.000, el genial uruguayo escultor Pablo Artchugarry, con un promedio de u$s 50.000 y nuestro Guillermo Kuitca, con un promedio de venta de u$s 120. La mayoría de los artistas contemporáneos que se venden son chinos, luego los europeos y los americanos, en ese orden. No sólo aumenta este mercado por la cantidad de oferta que hay, sino también por el atractivo que significa poder conocer al autor y además porque las nuevas generaciones son afectas lógicamente a sus contemporáneos. Son las grandes galerías las que hoy logran cotizar a sus artistas y la realización de importantes exposiciones en sus salas o en museos son el motivo de algunas subas repentinas. Pero no todo lo que brilla es oro, muchos artistas ven caer su cotización con los años, por falta de apoyo de sus marchands o cambios de gusto o moda.

¿Qué comprar? Es la pregunta, y la respuesta es simple: primero lo que te gusta, segundo aquellos artistas que están representados por galerías importantes, y que todos los días los están promocionando, y tercero y fundamental, aquello que tiene un precio que permite comprarlo. Disfrutar del arte es un gran privilegio.