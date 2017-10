Consultatio y TGLT construirán torres de oficinas en los terrenos públicos que compraron en Retiro

En una brevísima subasta, casi exprés, las desarrolladoras inmobiliarias Consultatio, de Eduardo Costantini, y TGLT se quedaron ayer con dos terrenos en una estratégica zona de Retiro, entre las torres de Catalinas y Puerto Maderno, por u$s 80,7 millones en total. El monto es apenas u$s 700.000 superior a la base estipulada por el Gobierno, que había estipulado en los pliegos un piso de u$s 40 millones para cada. El destino del dinero recaudado a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) es financiar las obras del Paseo del Bajo.

El primer terreno, que posee una superficie de 3200 metros cuadrados quedó en manos de Consultatio. La compañía ofreció u$s 40,2 millones (u$s 200.000 más que la base) y no tuvo que pujar con el resto de los oferentes que se presentaron, que eran TGLT y un fidecomiso con el nombre BAP perteneciente a un inversor extranjero que no estaba presente representado por el estudio Marval, OFarrell y Mairal. Aunque actualmente en ese espacio funciona un estacionamiento, estará desalojado para diciembre.

"Al no haber más oferentes, pudimos comprar el terreno a este precio, lo que nos da una mayor posibilidad de un desarrollo futuro con una rentabilidad más razonable. Al haber más terrenos que están en venta creo que la estrategia fue no subir tanto el precio", destacó Eduardo Costantini, titular de la una de las desarrolladoras históricas de Catalinas. Según explicó, la idea es construir una torre de oficinas con un plazo estimado de cuatro años y destacó que en nivel de vacancia de la zona es prácticamente inexistente.

El proyecto de Consultatio es construir una torre de 139 metros, la altura permitida, que equivale aproximadamente a unos 30 pisos. "La limitación está dada por el tamaño del terreno con plantas de aproximadamente 900 metros cuadrados. Nos hubiera gustado 1500 metros, como es en Catalinas, pero por el tejido urbano que quiere la Secretaría de Planeamiento se compartimentó en siete terrenos con espacio entre las diversas torres para darle aire y vistas a las torres de la Avenida Madero, que ahora pasan a ser de segunda fila", detalló Costantini.

El empresario adelantó que probablemente se presenten a la la siguiente subasta prevista por la Aabe para dos terrenos contiguos, de 3200 metros cuadrados cada uno, que está prevista para el 14 de diciembre. Allí el valor es superior. El precio base es de u$s 125 millones en bloque o u$s 40 millones para uno de los terrenos y u$s 47 para el restante.

El año próximo, se subastarán otros tres predios que junto a los anteriores conforman el proyecto Catalinas Norte II.

El segundo terreno subastado ayer fue vendido a la desarrolladora TGLT, que tras una breve puja con los representantes del fideicomiso BAP, que llegaron a ofrecer u$s 40,3 millones, se quedó con el predio por u$s 40,7 millones.

Federico Weil, presidente de TGLT, destacó que prefirieron apostar a este terreno por sus mejores vistas. El ejecutivo aseguró que también desarrollarán allí un edificio de oficinas de 30 pisos y que volverán a participar en la subasta de diciembre.

"Buenos Aires está subofertada en oficinas señaló Weil, lo que hace especial a estos terrenos es la fenomenal transformación urbana que va a haber en la zona con impulso público y privado".