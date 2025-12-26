En esta noticia La puja por Vicentin

Después de haberse quedado con Vicentin, tras una disputa que llevó seis años, el grupo Grassi se prepara para tomar el control de la agroexportadora y comenzar con la reestructuración de la compañía.

La cerealera, que ahora se llamará la “Nueva Vicentin Argentina”, pone en marcha una serie de inversiones que van a requerir “cientos de millones de dólares”, según apuntó Mariano Grassi a El Cronista, para modernizar sus plantas con infraestructura atrasada, ampliar la escala productiva y expandirse al negocio ganadero .

En tal sentido, la empresa confirmó que no se va a desprender de activos. Esto implica que seguirá a cargo de sus principales unidades industriales históricas, entre ellas, las plantas de Ricardone -especializada en molienda de oleaginosas- y San Lorenzo, que incluye instalaciones de molienda. Además, se mantiene el control sobre el Nodo Norte, que agrupa unidades vinculadas a la industrialización de granos y producción de bioetanol.

En esta nueva etapa, Grassi ya cerró acuerdos comerciales y financieros con las estadounidenses Cargill y Bunge, que buscarán que Vicentin pueda retomar exportaciones apenas esté habilitada para hacerlo. Su plan contempla operar de manera conjunta los activos de Vicentin, incluyendo el manejo de granos, el negocio de molienda en Avellaneda y Ricardone, y la planta de Renova.

“ Nos quedamos con Vicentin sin desguazar ningún activo ni ninguna sociedad . Entramos a la empresa con proyectos que venimos planeando hace seis años, con todos los requisitos financieros y equipos necesarios para seguir adelante. Ahora, uno de los trabajos que tenemos que hacer rápidamente es volver a poner a Vicentin en condiciones para vender al mercado internacional”, dijo Grassi sobre la empresa que emplea a alrededor de 1000 personas.

El empresario adelantó que invertirá u$s 30 millones para expandirse al negocio ganadero. En el Nodo Norte, comenzará a gestionar un feedlot (actualmente abandonado) con una capacidad de 35.000 cabezas de ganado vacuno, entre febrero y marzo del año que viene. “Vamos a volver a poner el Nodo Norte en marcha, a full, como en la mejor época de Vicentin”, apuntó.

Allí, también invertirá entre u$s 6 millones y u$s 8 millones para llevar la planta de bioetanol a su máxima capacidad. Se trata de una instalación que, además, genera burlanda, un subproducto del bioetanol que sirve para la molienda.

En paralelo, la empresa analiza incrementar la utilización de la planta embotelladora de aceite , un proyecto que se encuentra en conversaciones con Bunge para potenciar su nivel de actividad.

“El gran desafío ahora es poner todos los equipos operativos en forma rápida: los equipos integrados, los existentes y los nuevos” , dijo Grassi.

La puja por Vicentin

Vicentin cayó en default en diciembre de 2019 y adjudicó la cesación de pagos -en ese entonces, no podía cubrir una deuda de u$s 350 millones- a una situación de “estrés financiero”, con más de 1000 acreedores afectados. Pocos meses después, en febrero de 2020, presentó formalmente un concurso preventivo para reestructurar ese pasivo.

El juez Fabián Lorenzini tomó el caso y, desde entonces, la causa estuvo envuelta en fuertes polémicas, como la fallida expropiación que quiso hacer en junio de 2020 Alberto Fernández.

Ya hacia su final, el proceso concursal derivó en un cramdown, lo que habilitó a terceros a presentar propuestas para hacerse cargo de la compañía si la propuesta de pago presentada por la propia empresa no era homologada.

En la última etapa del proceso, participaron varios grupos interesados en salvar la agroexportadora. Por un lado, la propuesta de Grassi, con el respaldo de Commodities y alianzas con Cargill y, por el otro, la propuesta presentada por la alianza Molinos Agro (MOA) y Louis Dreyfus Company (LDC).

Finalmente, el jueves de la semana pasada, la Justicia de Santa Fe homologó la propuesta que presentó Mariano Grassi en el concurso preventivo de la cerealera y rechazó todas las impugnaciones en su contra. De esta manera, le cedió al empresario el control de la cerealera.