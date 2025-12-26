Fin del pago de ABL: estás personas están exentas y este es el paso a paso Fuente: Archivo

El pago del ABL y del impuesto Inmobiliario representa uno de los gastos fijos más importantes para miles de hogares. Sin embargo, existe una exención total que permite dejar de abonar este impuesto.

Esta exención alcanza el 100% del impuesto, aplicado sobre el porcentaje de titularidad del inmueble, y el trámite es completamente gratuito.

Quiénes pueden acceder a la exención de pago del ABL

Se trata de un beneficio clave destinado a jubilados y pensionados que cumplan con una serie de requisitos establecidos por el Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fuente: Archivo

El beneficio está dirigido exclusivamente a jubilados y pensionados que sean propietarios, condóminos, usufructuarios o titulares del derecho de uso de un único inmueble destinado a vivienda familiar.

De tal modo, es fundamental que la propiedad sea ocupada de manera efectiva por quien solicita la exención, ya que no se contempla para inmuebles alquilados o deshabitados.

Además, la normativa indica que el solicitante no debe figurar como titular de ningún otro inmueble, ya sea urbano o rural, en todo el territorio nacional.

En cuanto a los ingresos, el haber mensual no puede superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas vigentes a diciembre de 2024. Ese tope está fijado en $ 1.038.095, por lo que quienes superen ese monto quedan automáticamente excluidos del beneficio.

El límite de valuación fiscal que no se puede superar

Otro requisito central tiene que ver con el valor del inmueble. Para acceder a la exención del ABL, la propiedad no debe superar el monto máximo establecido por la Ley Tarifaria del año en el que se solicita el beneficio.

Fuente: AGIP

En 2025, ese valor se determina a partir de la Valuación Fiscal Homogénea (VFH) y el límite máximo permitido es de hasta $40.000.000. Si la valuación fiscal supera ese monto, aunque se cumplan todos los demás requisitos, la exención no será otorgada.

Paso a paso para solicitar la exención del Inmobiliario y ABL

El trámite para obtener la exención es sencillo y no tiene costo. El primer paso es reunir la documentación que acredite la condición de jubilado o pensionado, la titularidad del inmueble y el nivel de ingresos percibidos.

Luego, se debe iniciar la solicitud a través del organismo correspondiente, donde se evaluará el cumplimiento de todos los requisitos. Una vez aprobada, la exención se aplica de forma total sobre el impuesto, evitando el pago mensual del ABL.

El trámite, por su parte, se puede hacer de manera online a través del sitio web de AGIP o de forma presencial en cualquiera de las oficinas habilitadas, con un turno previo.