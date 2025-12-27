El dólar blue hoy sábado 27 de diciembre sube $ 25 y se ofrece a $ 1510 para la compra y $ 1530 para la venta.

El paralelo ahora se ubica $ 95 por encima del valor con el que cerró noviembre ($ 1435) y rompe la barrera de los $ 1500.

Por su parte, el dólar oficial hoy sábado 27 de diciembre cotiza a $ 1425 para la compra y $ 1475 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

En tanto, el dólar mayorista cotiza a $ 1422,20 para la compra y $ 1472 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1522,05.

La autoridad monetaria anunció días atrás una nueva fase del programa monetario con el fin de “priorizar el objetivo de alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de inflación internacional”.

En ese marco, desde enero, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informada por el INDEC.

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, quedó en $ 1917,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es del 3,72%. El paralelo cotiza $ 300 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El Banco Central (BCRA) no intervino el sábado en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 43.610 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy sábado 27 de diciembre

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1430 $ 1480 Dólar Blue $ 1500 $ 1520 Dólar Mayorista $ 1441 $ 1450,5 Dólar MEP $ 1333 $ 1503 Dólar CCL $ 1460 $ 1529

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este sábado 27 de diciembre

El dólar CCL o dólar cable hoy sábado 27 de diciembre se consigue a $ 1460 para la compra y $ 1529 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este sábado 27 de diciembre

El dólar MEP hoy sábado 27 de diciembre se ubica a $ 1333 para la compra y $ 1503 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 27 de diciembre

El dólar oficial hoy sábado 27 de diciembre opera a $ 1475.

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.425,000 1.485,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.430,000 1.480,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.415,000 1.475,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.430,000 1.480,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.420,000 1.480,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.430,000 1.490,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.420,000 1.480,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.430,000 1.480,000 BRUBANK S.A.U. 1.415,000 1.470,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.430,000 1.480,000 BANCO MACRO S.A. 1.420,000 1.490,000 BANCO PIANO S.A. 1.430,000 1.480,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.415,000 1.465,000

