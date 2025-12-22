El Gobierno ordenó retirar el esmalte más utilizado por las mujeres: representan un riesgo para la salud humana.

El Gobierno de Colombia, a través del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), emitió una alerta sanitaria que ordenó el retiro del mercado de esmaltes semipermanentes de uso extendido, luego de detectar ingredientes restringidos por su posible impacto en la salud. La medida alcanza a productos usados tanto en hogares como en salones de belleza.

Según informaron las autoridades, la decisión apunta a reducir la exposición a compuestos químicos que, de acuerdo con evaluaciones técnicas internacionales, podrían generar efectos adversos en la piel y en la salud reproductiva, sobre todo en personas con uso frecuente.

Atención: qué esmaltes fueron retirados del mercado en Colombia

La alerta sanitaria está vinculada a esmaltes que contenían Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) y N,N-dimetil-p-toluidina (Dmpt), dos sustancias que quedaron prohibidas en productos cosméticos dentro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). La restricción fue establecida a través de la Resolución 2548 de 2025, en línea con normas ya vigentes en la Unión Europea.

Prohíben un esmalte en Colombia. Fuente: Archivo

Tras esta disposición, la empresa colombiana Masglo confirmó el retiro de sus esmaltes semipermanentes formulados con estos componentes y la suspensión de su distribución en el país.

Desde el Invima aclararon que la medida no responde a una sanción puntual, sino a la aplicación obligatoria de una normativa regional que busca unificar criterios de seguridad para los productos cosméticos.

Qué medidas adoptó la empresa tras la decisión oficial

Ante la entrada en vigencia de la Resolución 2548 de 2025, Masglo puso en marcha un plan de contingencia con tres acciones principales:

Suspensión de la distribución de los productos afectados desde el 17 de diciembre de 2025.

Retiro progresivo del mercado a partir del 18 de diciembre, junto a distribuidores y puntos de venta.

Comunicación directa con aliados comerciales en Colombia y otros países de la región.

La empresa aseguró que el 100 % de su producción local de esmaltes semipermanentes ya no contiene TPO, luego de un proceso de adaptación iniciado en septiembre de 2025. Además, indicó que líneas como Masglo Tradicional, Gel Evolution y Clinical no incluyen estos ingredientes y mantienen sus registros sanitarios vigentes.

La normativa establece un plazo máximo de 60 días para retirar del mercado todos los cosméticos que contengan TPO o Dmpt. Cumplido ese período, se cancelarán las notificaciones sanitarias y quedará prohibida su comercialización en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.

El Invima señaló que el retiro se realiza bajo protocolos de Buenas Prácticas de Manufactura Cosmética, con el objetivo de garantizar seguridad y trazabilidad durante todo el proceso.