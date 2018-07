Argentina puede ser exportador de energía renovable, según los expertos

Durante el primer encuentro de Energy Summit, organizado en La Rural por El Cronista y Revista Apertura se realizó un panel de académicos. Este espacio estuvo integrado por Roberto Carnicer, Director del Área de Energía de la Universidad Austral y presidente de Hub Argentina, Regina Ranieri, Country Manager de UL Renovables y Directora de Diplomatura desarrollo y financiamiento en UCEMA y Julio Durán, presidente de ASADES. Los oradores fueron moderados por Hernan De Goñi, director periodístico de El Cronista. Los tres especialistas hicieron fuerte hincapié en las energías renovables y coincidieron en que es necesario subsidiarlas para hacerlas más competitivas en el mercado.

"Si uno va hacia un sistema de medición neta de energía, está haciendo competir a las renovables con tarifas subsidiadas, que ahora, tras la devaluación, van a estar más subsidiadas que antes. Así como se subsidia la generación, hay que subsidiar también las renovables para que puedan competir", explicó Julio Durán al hablar sobre las demoras que existen hoy en cuanto a la promulgación de la Ley de distribuidas.

De todas formas, todos reconocen que hoy las energías renovables están en auge en el país y siguen siendo muy atractivas al mundo. Con la Ley 27.191, que plantea la meta de abastecer un 8% de la matriz eléctrica con fuentes renovables hacia fin de este año (y un 20% hacia 2025), se dio forma al Plan RenovAr. A través de este, se están vehiculizando inversiones por alrededor de u$s 5000 millones, que permitirán expandir la presencia de las diversas tecnologías en el país.

Además, "la Argentina es uno de los países con mayores recursos naturales y en el mundo está cesando el crecimiento de una nueva potencia renovable, no por el tema de desincentivos, sino al contrario, porque ya se extrapoló en lo que es Europa, Asia y Norteamérica en abundancia la energía renovable y también tiene un límite técnico. En cambio en nuestro país faltaba explorar, le dieron un marco basado con garantías del Banco Mundial, lo cual se tradujo en una seguridad jurídica muy alta y por otro lado los sponsor que participaron del proyecto son empresas del sector ejecutivo, que ya tienen activos, que conocen el riesgo país y que les faltaba diversificar su portfolio", explicó Ranieri haciendo hincapié en las oportunidades que tiene el país en seguir desarrollándose en materia de energía renovables de cara al futuro.

Exportador

Carnicer también aseguró que el país tiene gran potencial ya que el sector está mostrando explosión en 2018. "Se va a duplicar la producción. Estamos con un crecimiento exponencial en lo que es lo no convencional. Evidentemente nos tiene que potenciar como país referente de exportación de energía. Estamos todavía con problemas de demanda en cuanto al gas. No se espera que crezca notablemente. Tiene particularidades de sub-estacionalidad de invierno-verano con picos notables de consumo en invierno por lo cual le permite al share exportar en primera etapa a nivel regional pero creo que la Argentina tiene que transformarse de acá a 8 o 10 años en un verdadero exportador de gas de la región", proyectó el orador.

Para los especialistas, convertirnos en un verdadero exportador de energía renovables es la clave para el crecimiento del sector. "Lo que hace Estados Unidos en cuanto a la producción de gas natural no solo en lograr abastecimiento sino transformarse en un exportador de gas con 200 millones cúbicos por día, es un ejemplo como también lo es Australia en donde las dos terceras partes de su producción energética están focalizadas en la exportación , creo que esta simbiosis que se puede dar con la energía renovable de lograr llegar a lugares donde no se puede llegar con energía", agregó Carnicer. Además, hay un detalle no menor, Argentina dispone de recursos renovables "no hay que desaprovechar esta oportunidad. Lo más fuerte en inversiones es lo no convencional en la Argentina", concluyó

Al hacer referencia al crecimiento de la curva de inversión en lo que respecta a la matriz de energía, Durán sostuvo: "Claramente estamos corriendo de atrás, no solo con respecto a los países europeos, china, Japón o Estados Unidos, sino con respecto a los países de la región. No creo que pueda haber un amesetamiento en la curva de crecimiento de inversiones el corto plazo", aseguró ante la audiencia que participó del evento en La Rural.

"Como oportunidades hay muchas, los negocios importantes están en las grandes centrales, pero son negocios para empresas multinacionales si queremos generar mano de obra local y participación de las pymes hay que apuntar a otras áreas renovables. No es una cosa o la otra, son las dos", agregó el especialista.

Precio tradicional vs. Precio sustentable

Tanto para Ranieri como para Carnicer o Durán, no se trata de una competencia entre dos tipos de energía, sino que se espera un cambio radical. "No hay dudas que las renovables bajaron muchísimo los precios, significa que la tecnología y sus costos nos han permitido tener este tipo de recursos. Cuándo se compara con la central térmica, lo interesante es ver la tendencia hacia donde están yendo, que los precios estén bajando es fantástico, te lleva a un mercado que no estábamos acostumbrados. Lo importante es la tendencia, no vemos una competencia salvaje sino que se complementan los distintos sectores, si bajan los renovables van a tener que bajar los costos de las centrales de energía térmica, implicará que el gas natural tenga que bajar por la competencia", aportó Roberto Carnicer como reflexión final.