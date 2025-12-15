Acciona Energía vende una cartera solar y eólica en Estados Unidos y México por 855 millones de euros. (Fuente: archivo).

En esta noticia Estrategia de rotación de capital

Impulsada por la estrategia de rotación de activos, Acciona Energía continúa haciendo caja. La energética española comunicó un acuerdo alcanzado con Mexico Infrastructure Partners (MIP) para la venta de una participación del 49% en su cartera fotovoltaica de 1,3GW en Estados Unidos, y la totalidad de dos parques eólicos en México que suman 321MW, por un valor aproximado de 1000 millones de dólares, esto es 855 millones de euros.

Acciona Energía detalló que la cartera fotovoltaica en Estados Unidos comprende cuatro plantas solares: Red Tailed Hawk (458MWp) y Fort Bend Solar (316MWp) en Texas. Mientras en Illinois posee la planta High Point Solar Farm que produce 127MWp. Por último, completa la cartera estadounidense con Union Solar (415MWp) ubicada en el Estado de Ohio.

También destacó que mantendrá una participación mayoritaria del 51% en los activos y seguirá encargándose de su operación y mantenimiento.

Asimismo, la cartera eólica, que suma 321MW, incluye dos parques en México: El Cortijo (183MW) y Santa Cruz (138MW), ambos situados en el municipio de Reynosa del Estado mexicano de Tamaulipas.

La operación, que cuenta con el beneplácito de los inversores, empujando la acción de Acciona Energía a un incremento de su valor en un 1,86%, tiene previsto su cierre en la primera mitad de 2026, sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y al cumplimiento de otras obligaciones relativas al perímetro de la transacción, así como al cierre de la financiación por parte del comprador.

Acciona Energía vende una cartera solar y eólica en Estados Unidos y México por 855 millones de euros. (Fuente: archivo).

En cuanto a MIP, empresa estrechamente vinculada al Gobierno de México a través de la sociedad estatal Fonadin, no es ninguna desconocida para el sector energético español. Basta destacar que dos años atrás protagonizó una compra de más de 5400 millones de euros de negocios de Iberdrola en tierras aztecas.

La transacción incluyó 13 centrales de generación, fundamentalmente ciclos combinados de gas y activos renovables, con una capacidad conjunta superior a los 8 GW, y permitió a México reforzar el control público sobre su sistema eléctrico sin recurrir a una nacionalización directa.

Estrategia de rotación de capital

Esta operación se enmarca en la estrategia de rotación de activos de la energética, cuya participación mayoritaria está en manos de su matriz Acciona con el 80% del capital social.

En efecto, desde julio de 2024, la compañía alcanzó acuerdos para la venta de casi 1,7GW de capacidad renovable en España, Sudáfrica, Perú y Costa Rica, por un valor de en torno a 2400 millones de euros.

Vale recordar que la última operación fue cerrada el pasado 3 de diciembre cuando vendió 440MW eólicos en España al productor independiente de energía renovable, Opdenergy, participado por el fondo Antin Infrastructure Partners, por 530 millones de euros. Así las cosas, con la operación que cerró con MIP, la cifra se eleva a los 3255 millones de euros.

Acciona Energía vende una cartera solar y eólica en Estados Unidos y México por 855 millones de euros. (Fuente: archivo).

Lo cierto es que Acciona Energía decidió implementar la estrategia de rotación de capital por las dudas instaladas tanto entre los inversores como en las agencias de calificación por culpa del endeudamiento de la empresa.

Además hay que tener en cuenta que las expectativas de precio vienen cayendo muy fuertemente desde 2023. Fenómeno que obedece, de acuerdo a los expertos, en la canibalización de la fotovoltaica, los vericuetos administrativos que caracterizan al sector y, principalmente la subida de los tipos de interés.

Lo singular de este proceso es que la multinacional española decidió desinvertir en este segmento a contramano del camino que transitan otras empresas que optaron mantenerse al margen de los procesos de venta.

La argumentación sobre la que se apoya las compañías que se niegan a colocar el cartel “for sale” en sus activos, se basa en que en caso de desprenderse de ellos lo harían por debajo de sus expectativas. En definitiva, apuestan a que con el tiempo se recuperarán las valoraciones.

Tampoco hay que olvidar que el negocio de las energías verdes está amenazado en Estados Unidos por el rechazo de Donald Trump a proyectos de energía limpia, relegando de esa manera a un segundo plano la agenda climática.

Con todo, es opinión generalizada que en un mercado en constante evolución, la capacidad de adaptación y la estrategia de rotación de activos de Acciona Energía le permiten a la empresa seguir siendo un actor relevante en el sector de las energías renovables, al mismo tiempo que maximiza el valor de sus proyectos y fortalece su posición financiera.