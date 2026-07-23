Ni ácido ni bicarbonato la mejor forma de eliminar los ácaros plaga del colchón, peluches y toallas.

Los ácaros del polvo son organismos microscópicos que suelen acumularse en colchones, almohadas, peluches, toallas y otros textiles del hogar.

Aunque no es posible eliminarlos por completo, sí existen medidas sencillas y respaldadas por especialistas que ayudan a reducir su presencia de forma significativa , sin recurrir a mezclas caseras con ácido o bicarbonato.

Entre los métodos más efectivos se encuentran el lavado con agua caliente, la exposición al sol y, para algunos objetos, el uso del congelador.

El calor y el frío son dos grandes aliados contra los ácaros

Una de las recomendaciones más extendidas es lavar la ropa de cama, las toallas y los peluches lavables con agua caliente, ya que las altas temperaturas ayudan a eliminar los ácaros. Si el tejido lo permite, también es conveniente secarlos completamente, preferentemente con calor.

Llevar peluches y almohadas al congelador durante 24 horas puede favorecer la eliminación de ácaros. Imagen generada con Gemini IA

Para los objetos que no pueden lavarse con agua caliente, como algunos peluches o almohadas delicadas, una alternativa consiste en colocarlos dentro de una bolsa y llevarlos al congelador durante 24 horas.

La Clínica Mayo señala que este procedimiento puede matar a los ácaros, aunque después es importante limpiar el objeto para retirar los alérgenos que permanecen en el tejido.

Otra práctica útil es exponer el colchón o la ropa de cama al sol en un día seco, ya que el calor y la luz solar ayudan a reducir la presencia de estos organismos.

Hábitos que ayudan a mantener los ácaros bajo control

Además de aplicar calor o frío, los especialistas recomiendan mantener una rutina de limpieza constante. Entre las medidas más importantes se encuentran lavar las sábanas semanalmente, aspirar el colchón con regularidad, ventilar la habitación todos los días y procurar que la humedad del hogar se mantenga por debajo del 50%, ya que los ácaros proliferan en ambientes cálidos y húmedos.

También es aconsejable utilizar fundas protectoras para colchones y almohadas y elegir peluches que puedan lavarse con frecuencia. Con estas acciones es posible reducir la cantidad de ácaros presentes en el hogar y mejorar la higiene de los textiles de uso diario.