En 2026, se espera que nuevas tecnologías permitan que los proyectos de vivienda sean más accesibles y rápidos.

La industria de la construcción se encuentra en una fase de evolución marcada por la introducción de los ladrillos de plástico reciclado, los cuales emergen como una de las propuestas más atractivas del ámbito.

La implementación de estos materiales ofrece múltiples beneficios antes no considerados, haciéndolos altamente competitivos.

Casas con ladrillos de plástico reciclado, una opción económica y rápida para dejar de alquilar. Archivo

¿Cómo se fabrican estos bloques, paso a paso?

El mecanismo de encaje es fundamental. Su implementación reduce considerablemente el trabajo convencional en obra y permite que una vivienda de pequeñas dimensiones se complete en tan solo 5 días, lo que representa un tiempo significativamente inferior al requerido por la construcción tradicional.

El proceso inicia con los residuos plásticos recuperados, que atraviesan diversas etapas: clasificación, limpieza, trituración y fundición. El resultado son elementos modulares concebidos para ensamblarse, similar a las piezas de un rompecabezas.

Cada vivienda construida con estos bloques reutiliza una cantidad importante de plástico que de otro modo terminaría en basurales.

Menores costos, menos residuos y menor impacto ambiental

La tecnología también busca disminuir los gastos generales del proyecto. Al requerir menos mano de obra, así como materiales complementarios y al generar una menor cantidad de desperdicios, el ahorro puede ser considerable.

Desde el frente ambiental, cada vivienda construida con estos bloques reutiliza una considerable cantidad de plástico que, de otro modo, terminaría en vertederos. Además, contribuye a la reducción de la demanda de materiales tradicionales, cuya producción consume altos niveles de energía y recursos naturales.

Resistencia superior: no absorbe agua y minimiza el riesgo de filtraciones, moho y daños por humedad.

Los ladrillos de plástico reciclado coexisten actualmente con los métodos tradicionales de construcción; no obstante, su progreso indica una inclinación evidente hacia la creación de viviendas que sean más eficientes, rápidas de construir y que documenten una menor huella ambiental.

Pese al interés suscitado, los especialistas advierten que no es suficiente con dejarse llevar por la novedad. Antes de invertir en este sistema, se recomienda verificar las certificaciones de calidad, estudiar el comportamiento térmico y acústico, así como evaluar la respuesta del material ante los diferentes climas que pueden presentarse en cada región.