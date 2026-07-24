Maíz blanco o maíz amarillo: cuál conviene comprar y por qué es mejor. (Representación creada con IA)

A la hora de elegir entre maíz blanco y maíz amarillo, muchas personas se preguntan si uno es mejor que el otro o si existe una diferencia importante en el precio. Aunque ambos pueden formar parte de una alimentación equilibrada, sus usos y su valor en el mercado no siempre son los mismos.

En términos generales, el maíz amarillo suele ser más económico que el blanco. Esto no responde a una diferencia de calidad, sino principalmente a la cantidad que se produce a nivel mundial y al destino que tiene cada variedad.

Por qué el maíz amarillo suele costar menos

La principal razón es la mayor oferta de maíz amarillo. Cada año se producen alrededor de 500 millones de toneladas, una cifra muy superior a la del maíz blanco, cuya producción ronda los 70 millones de toneladas.

Al haber una disponibilidad mucho mayor, el precio del maíz amarillo suele mantenerse más bajo. Además, gran parte de esta variedad se utiliza para alimentación animal y para distintos procesos industriales, por lo que se comercializa como una materia prima de gran volumen.

En cambio, el maíz blanco tiene una producción más limitada y está destinado principalmente al consumo humano, por lo que su oferta es menor y su precio suele ser más elevado.

Cuál conviene comprar según el uso que le darás

Si el objetivo es ahorrar, el maíz amarillo suele ser la alternativa más conveniente porque, en promedio, cuesta menos que el blanco. En distintos mercados internacionales se han registrado diferencias de hasta 40 dólares por tonelada a favor del maíz amarillo.

Sin embargo, si la preparación requiere una variedad específica, como ocurre con algunos alimentos tradicionales elaborados con maíz blanco, esa puede ser la mejor opción, independientemente del precio.

Las diferencias no dependen solo del color

Más allá del color de los granos, la elección depende del uso culinario, la disponibilidad y el presupuesto. El hecho de que el maíz blanco tenga un precio más alto no significa que sea de mejor calidad, sino que responde a una producción menor y a una demanda más enfocada en alimentos para consumo humano.

Por ese motivo, antes de comprar conviene revisar el destino que tendrá el producto y comparar los precios disponibles, ya que ambos tipos de maíz pueden cumplir funciones distintas según la receta o la preparación.