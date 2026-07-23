Hervir cáscaras de naranja con ramitas de canela por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve.

Las cáscaras de naranja suelen terminar en la basura después de consumir la fruta, pero muchas personas las reutilizan junto con unas ramitas de canela para preparar un aromatizante natural para el hogar.

Esta sencilla mezcla se popularizó porque ayuda a perfumar los ambientes sin necesidad de utilizar fragancias comerciales.

Al hervirse, tanto la naranja como la canela liberan compuestos aromáticos que el vapor distribuye por la casa, dejando un aroma cítrico y especiado que puede ayudar a disminuir la percepción de olores persistentes, especialmente en la cocina.

Por qué muchas personas hierven cáscaras de naranja con canela

El principal objetivo de este truco casero es perfumar los ambientes de forma natural. A diferencia de un aromatizante comercial, solo requiere agua, cáscaras de naranja y una o dos ramitas de canela.

Hervir cáscaras de mandarina y naranja con canela: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Para prepararlo, basta con colocar las cáscaras de dos o tres naranjas en una olla, agregar una o dos ramitas de canela, cubrir con agua y llevar la mezcla a ebullición. Una vez que comience a hervir , se recomienda bajar el fuego y dejar que el vapor se libere durante unos minutos para que el aroma se distribuya por la vivienda.

Otros usos que pueden darse a las cáscaras de naranja

Además de utilizarlas para aromatizar la casa, las cáscaras de naranja pueden aprovecharse de otras maneras; por ejemplo: una vez secas, muchas personas las colocan en cajones, armarios o alacenas para aportar un aroma fresco.

También pueden combinarse con otras especias, como el clavo de olor o la canela, para reforzar su fragancia.

Si el objetivo es mantener un buen aroma en el hogar, este método puede repetirse cada vez que sea necesario utilizando cáscaras frescas. Se trata de una alternativa sencilla para reutilizar un residuo que normalmente se desecha y aprovechar su fragancia natural.