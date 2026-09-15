No es leche | Cocineros coinciden: “Un verdadero puré de papa queda 100% más cremoso con 2 cucharadas de…”

El puré de papa es uno de los acompañamientos más clásicos en la cocina, pero lograr que quede cremoso, suave y con buen sabor puede ser más difícil de lo que parece. Uno de los errores más frecuentes es agregar demasiada leche para conseguir una textura más ligera, aunque esto puede terminar dejando la preparación demasiado líquida.

Existe un truco casero para mejorar el resultado: incorporar dos cucharadas de manteca. Este ingrediente aporta grasa, ayuda a conseguir una textura más cremosa y, al mismo tiempo, intensifica el sabor del puré.

No es leche | Cocineros coinciden: “Un verdadero puré de papa queda 100% más cremoso con 2 cucharadas de…”

Por qué la manteca mejora el puré de papa

El secreto está en la grasa de la manteca, que ayuda a darle mayor cremosidad a las papas. Al incorporarla mientras todavía están calientes, se derrite con facilidad y se integra de manera uniforme con la preparación.

Para una receta familiar, dos cucharadas de manteca pueden ser suficientes para mejorar notablemente la textura sin que el puré resulte demasiado pesado.

La cantidad puede cambiar según la cantidad de papas y las preferencias de cada persona.

La leche también cumple una función importante en la receta, pero debe agregarse con moderación. De hecho, incorporar una cantidad excesiva no necesariamente hará que el plato sea más cremoso y puede provocar que termine demasiado líquido.

Cómo preparar un puré de papa cremoso

Ingredientes:

1 kilo de papas.

2 cucharadas de manteca.

Leche, cantidad necesaria.

Sal a gusto.

Pimienta o nuez moscada, opcional.

Preparación:

Lava, pela y corta las papas en trozos de tamaño similar para que se cocinen de manera uniforme. Colócalas en una olla con agua y sal y cocínalas hasta que estén tiernas. Puedes comprobarlo pinchándolas con un tenedor. Escurre bien las papas y vuelve a colocarlas unos instantes en la olla para eliminar el exceso de humedad. Pisa las papas mientras todavía están calientes hasta obtener una preparación uniforme y sin grandes grumos. Añade las dos cucharadas de manteca y mezcla hasta que se derritan por completo y se integren. Incorpora la leche de manera gradual, preferentemente caliente, hasta conseguir la consistencia que buscas. Condimenta con sal, pimienta o nuez moscada y mezcla suavemente.

Para conseguir una textura más cremosa, lo importante es agregar la leche poco a poco y trabajar las papas mientras todavía están calientes. También conviene evitar batirlas o procesarlas en exceso, ya que esto puede hacer que liberen demasiado almidón y el puré termine con una textura más pesada y elástica.