La Profeco en contra de las papas fritas de paquete: advierten que tapan las arterias, suben la presión y excede la grasa del cuerpo

Las papas fritas y botanas empaquetadas forman parte de los antojos habituales de muchas personas en México. Sin embargo, su consumo frecuente puede representar una elevada ingesta de sodio, grasas y calorías. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio para conocer el contenido nutricional de distintas opciones disponibles en el mercado.

A través del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, la dependencia examinó 67 productos, entre ellos 33 papas fritas, cuatro botanas elaboradas a base de papa, 24 frituras de maíz y seis de trigo.

El análisis consideró diferentes elementos nutricionales, entre ellos la cantidad de proteínas, grasas, carbohidratos, sodio y calorías, con el objetivo de proporcionar información que permita a los consumidores tomar decisiones más informadas.

El análisis de Profeco

El estudio tomó en cuenta la cantidad de nutrientes presentes en cada producto y puso especial atención en el sodio, debido a los efectos que puede tener su consumo excesivo.

Las recomendaciones internacionales señalan que la ingesta diaria de sodio debería mantenerse por debajo de 2,000 miligramos , equivalentes aproximadamente a cinco gramos de sal. Superar de manera habitual esta cantidad puede aumentar el riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares, entre otras complicaciones.

Las pruebas realizadas por Profeco se llevaron a cabo entre el 11 de marzo y el 13 de abril de 2026. Además de determinar el contenido de proteínas, grasas, carbohidratos y sodio, el laboratorio calculó el aporte energético de los productos por cada 100 gramos.

Para determinar las calorías, se consideró que cada gramo de proteína y carbohidratos aporta cuatro kilocalorías, mientras que un gramo de grasa aporta nueve.

Las 10 marcas de papas fritas con mayor cantidad de sodio

Entre los productos analizados, Profeco encontró algunas botanas con concentraciones particularmente elevadas de sodio. En algunos casos, una sola porción representa una cantidad cercana o superior al límite diario recomendado.

Entre las que registraron mayores niveles se encuentran:

Takis Originales: 2,542 mg de sodio por porción.

Runners: 2,164 mg.

Cheetos Torciditos: 1,600 mg.

Totis Donitas: 1,479 mg.

Qué Totis: 1,418 mg.

Quesabritas: 1,289 mg.

Fritos: 1,250 mg.

Susalia Horneadas: 1,062 mg.

Doritos Nachos: 1,004 mg.

Churrumais: 979 mg.

Estos resultados muestran que algunas presentaciones pueden aportar una proporción considerable del sodio que se recomienda consumir durante todo un día, especialmente cuando se comen en grandes cantidades o se combinan con otros alimentos procesados.

Las papas con menor contenido de sodio

No todas las botanas presentaron concentraciones tan elevadas. Dentro de las papas fritas evaluadas también hubo productos con cantidades considerablemente menores de sodio.

Entre las opciones con menores registros aparecieron:

Sabritas Original: 247 mg de sodio por cada 100 gramos.

Sol Tubi-Papa Original: 248 mg.

Sabritones Papas Sal: 251 mg.

Golden Hills con sal: 299 mg.

Además del sodio, el análisis permitió comparar el contenido de grasa y el aporte calórico de las distintas alternativas.

Profeco recomienda moderar el consumo

La recomendación de las autoridades es no convertir este tipo de productos en un alimento de consumo cotidiano. Muchas papas fritas empaquetadas cuentan con sellos de advertencia por exceso de.

Calorías

Sodio

Grasas saturadas

Como alternativa, se puede optar con mayor frecuencia por alimentos como frutas frescas, verduras o nueces, además de evitar acompañar las frituras con bebidas azucaradas.

El consumo excesivo de sodio está relacionado con un mayor riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares, por lo que moderar las cantidades y revisar el etiquetado puede ayudar a mantener una alimentación más equilibrada.