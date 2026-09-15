Septiembre es el Mes del Testamento en México, una campaña impulsada por la Secretaría de Gobernación y el Notariado Mexicano para facilitar que más personas puedan dejar por escrito cómo desean distribuir sus bienes. Durante este periodo, las notarías participantes ofrecen descuentos de hasta 50% en el costo del trámite.

Además del ahorro, la campaña contempla asesoría jurídica gratuita para orientar a quienes desean realizar su testamento. Los precios y condiciones pueden variar según cada entidad, por lo que se recomienda consultar directamente con las notarías participantes antes de acudir.

Cómo tramitar el testamento con asesoría grauita. Gobierno de México

¿Cómo ahorrar hasta 50% al hacer el testamento?

La principal forma de aprovechar la campaña es realizar el trámite durante septiembre y acudir a una notaría que participe en el Mes del Testamento. La iniciativa se desarrolla en las 32 entidades federativas y busca facilitar el acceso a este documento.

Se aleja la Ley de Sucesiones: cómo se distribuye una herencia sin testamento y quién queda excluido (foto: archivo).

Entre los beneficios que pueden encontrarse durante septiembre están:

Descuentos de hasta 50% en el costo del testamento, según la entidad.

Asesoría jurídica gratuita con notarias y notarios participantes.

Mayor disponibilidad de atención, pues algunas notarías ofrecen servicio durante los sábados.

Posibilidad de establecer herederos y designar a un albacea.

Para iniciar el trámite generalmente se solicita una identificación oficial vigente, CURP y acta de nacimiento. En determinados casos también puede requerirse el acta de matrimonio. No es necesario presentar las escrituras de las propiedades ni los documentos de los herederos.

¿Quién puede hacer un testamento en México?

Las personas que cumplen con los requisitos establecidos por la legislación de su entidad pueden realizar un testamento. Antes de acudir con el notario, es recomendable definir quiénes serán los herederos, qué porcentaje recibirá cada uno y quién será el albacea.

La Secretaría de Gobernación también recordó que “el testamento es un derecho para todas y todos”. Las personas con discapacidad visual o auditiva, quienes no saben leer o escribir o quienes no hablan español pueden acudir con una persona de apoyo o un traductor, según corresponda.

El testamento puede modificarse o revocarse posteriormente mediante un nuevo documento. Por ello, septiembre representa una oportunidad para ordenar el patrimonio, aprovechar los descuentos disponibles y recibir orientación jurídica antes de tomar una decisión.