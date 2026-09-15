Entre los ingredientes caseros más utilizados para las tareas del hogar, el vinagre blanco destaca por su eficacia, versatilidad y precio accesible. Además de emplearse para limpiar distintas superficies, también se ha popularizado como una alternativa natural para mantener alejados algunos insectos.

Uno de los trucos más conocidos consiste en rociarlo sobre las puertas de entrada o los balcones. Aunque no elimina las plagas, su intenso aroma actúa como un repelente natural que puede ayudar a disminuir la presencia de ciertos insectos y evitar que ingresen al hogar.

Rociar vinagre en la entrada y el balcón: por qué se recomienda tanto y para qué funciona IA

Rociar vinagre en la puerta de entrada y del balcón: por qué se recomienda

Las puertas de entrada del hogar y del balcón son uno de los principales puntos de acceso para los insectos que buscan ingresar al hogar.

Al pulverizar vinagre blanco, es posible crear una barrera aromática que resulte desagradable para ciertos tipos de insectos.

El ácido del vinagre puede actuar como elemento disuasorio y ayudar a limitar el ingreso de estos visitantes.

Las ventanas son otro punto donde puede aplicarse este truco. Fuente: Shutterstock brizmaker

Cómo aplicar el truco del vinagre

Para aplicar este truco es necesario

Mezclar partes iguales de agua y vinagre blanco en un pulverizador Rociar la solución sobre los marcos de la puerta de entrada y del balcón Enfatizar la aplicación en esquinas, juntas y rendijas Dejar secar de forma natural