Agregar 10 gotas de aceite esencial a una media taza de arroz: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

El baño suele ser uno de los espacios del hogar donde más rápido pueden concentrarse los malos olores. Al tratarse de un ambiente pequeño y, en algunos casos, con poca ventilación, los aromas desagradables pueden permanecer durante más tiempo.

Entre las causas más habituales se encuentran la falta de ventilación, la acumulación de suciedad en los desagües, problemas en el sellado de las tuberías, la falta de agua en el sifón del inodoro, la humedad y la aparición de moho.

Agregar 10 gotas de aceite esencial a una media taza de arroz: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Para mantener un aroma agradable no siempre es necesario recurrir a productos comerciales. Existe una alternativa casera, económica y sencilla que utiliza solo dos ingredientes.

Cómo preparar perfume casero para el baño

Para elaborar este aromatizante natural solo necesitas dos ingredientes:

Media taza de arroz.

Un aceite esencial de tu preferencia, como lavanda, limón, rosas, coco o vainilla.

Paso a paso

Elige un frasco de vidrio. Puedes reutilizar uno que haya contenido conservas, mermelada u otro alimento, siempre que esté limpio y seco. Coloca arroz hasta cubrir aproximadamente la mitad del recipiente. Los granos funcionarán como una base capaz de retener el aceite y liberar su fragancia de manera gradual. Añade entre 10 y 20 gotas de aceite esencial. La cantidad dependerá de qué tan intenso quieras que sea el aroma. Cierra el frasco y agítalo suavemente para que el aceite se distribuya entre los granos de arroz.

Cómo utilizar el aromatizante

Una vez preparada la mezcla de estos dos ingredientes, deja el frasco abierto en el baño para que la fragancia se libere en el ambiente.

Si prefieres un aroma más tenue, puedes mantenerlo parcialmente cerrado o cubrir la boca del recipiente con un pequeño trozo de tela.

También es recomendable mezclar el arroz de vez en cuando para ayudar a reactivar la fragancia. Cuando el aroma comience a perder intensidad, solo será necesario agregar algunas gotas adicionales de aceite esencial.

Este mismo método puede utilizarse en otros espacios de la casa. De hecho, es posible preparar varios recipientes y colocarlos en:

Sala

Cocina

Habitaciones

Beneficios del frasco de vidrio

El vidrio es un material neutro y permite conservar mejor las características de los aceites esenciales. En cambio, algunos envases de plástico pueden interactuar con determinados componentes de estos aceites y afectar su composición o la intensidad del aroma con el paso del tiempo.