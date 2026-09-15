Oficial y confirmado | Bancos de todo México cierran sus sucursales y nadie podrá hacer estos trámites por 24 horas

Los bancos cerrarán el 16 de septiembre debido al feriado nacional correspondiente al Día de la Independencia. Por eso, quienes tengan pagos, retiros u otras operaciones pendientes deberán tomar precauciones, ya que las ventanillas no ofrecerán atención al público durante la jornada del miércoles.

La Asociación de Bancos de México (ABM) señaló que la suspensión de actividades forma parte del calendario oficial de días inhábiles del sector financiero, que contempla el cierre de sucursales este miércoles 16 de septiembre.

Oficial | Cierran las oficinas bancarias este martes 15 de septiembre: qué operaciones seguirán disponibles (foto: ChatGPT) ChatGPT

Sin embargo, los principales servicios financieros continuarán disponibles mediante cajeros automáticos, corresponsales bancarios, banca digital y banca telefónica. Los canales electrónicos y telefónicos permanecerán habilitados las 24 horas.

Operaciones bancarias disponibles durante feriados

Aunque las sucursales bancarias tradicionales permanecerán cerradas durante las Fiestas Patrias 2026, existen distintas alternativas para realizar pagos, depósitos, retiros y otras operaciones.

Para evitar demoras y resolver movimientos pendientes durante el día inhábil, la ABM recomendó utilizar los siguientes servicios:

Banca digital, electrónica y telefónica: estos canales funcionan las 24 horas, los 365 días del año y permiten realizar diversas operaciones sin acudir a una sucursal.

Aplicación móvil del banco: desde la app es posible hacer transferencias, pagar servicios, reportar cargos no reconocidos y generar claves de seguridad para compras o pagos en línea.

Cajeros automáticos y cajas automáticas: de acuerdo con la ABM, existen alrededor de 64,000 en el país. En ellos pueden realizarse distintas operaciones, como transferencias, pagos mediante códigos de barras o QR y liquidación de algunos servicios, además de retiros de efectivo.

Corresponsales bancarios: también están disponibles más de 63,000 establecimientos, entre tiendas, farmacias, supermercados y otros comercios, donde es posible realizar determinados pagos y retiros de efectivo.

¿Qué bancos cierran el 16 de septiembre?

Si bien el feriado es nacional, lo cierto es que la Asociación de Bancos de México aclaró que algunas sucursales podrán brindar atención al público durante el 16 de septiembre.

Se trata principalmente de aquellas que se encuentran dentro de almacenes comerciales y supermercados, las cuales podrán operar en sus horarios habituales, pese a que la fecha está considerada como inhábil para el sector financiero.

¿Qué pasa si mi fecha límite de pago cae el 16 de septiembre?

Quienes tengan un pago cuya fecha límite coincida con el 16 de septiembre no necesariamente deberán pagar intereses o enfrentar una penalización.

La ABM recordó que la legislación contempla estos casos y permite realizar el pago el siguiente día hábil, cuando la fecha establecida corresponda a una jornada inhábil.

De acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, cuando la fecha límite de un pago coincide con un feriado, este puede efectuarse el día hábil inmediato posterior.

Por lo tanto, quienes tengan operaciones pendientes para este miércoles pueden recurrir a los canales digitales, cajeros y corresponsales bancarios o, cuando corresponda, esperar hasta el siguiente día hábil sin que ello implique automáticamente una sanción.