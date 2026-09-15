Adiós a la Ley de Registro Civil: el acta de nacimiento en papel pierde vigencia y ya no será necesario realizar el trámite presencial.

El Gobierno de México ha presentado la nueva Plataforma Nacional del Registro Civil, una herramienta digital que facilitará la corrección de errores en el acta de nacimiento sin necesidad de que las personas se desplacen de manera presencial al lugar de registro del documento, evitando así los prolongados tiempos de espera que requería el método tradicional.

El anuncio fue realizado por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), durante la conferencia matutina liderada por Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Según lo expuesto por el funcionario, anteriormente las personas que identificaban errores en su acta de nacimiento debían trasladarse hasta la entidad donde habían sido registradas, iniciar el trámite de forma presencial y esperar aproximadamente un mes para conseguir la corrección. Con la nueva plataforma, el proceso podrá llevarse a cabo en su totalidad de manera en línea hasta su finalización.

¿Qué trámites podrás realizar?

La Plataforma Nacional del Registro Civil, que puede ser accedida a través del sitio web oficial del Gobierno, concentrará aproximadamente el 80% de los servicios registrales que ya han sido digitalizados en el país.

Entre los trámites que podrán realizarse, relacionados con actas de nacimiento, matrimonio y defunción, se encuentran:

Corrección de nombres en los registros.

Aclaraciones administrativas debido a omisiones o errores en los nombres completos.

Captura y actualización de actas.

Seguimiento a inscripciones de sentencias de divorcio.

Certificación de la CURP.

Adicionalmente, el sistema facilitará la descarga de copias certificadas de documentos y la obtención de la CURP certificada en formato PDF sin costo. Contará, asimismo, con una ventanilla virtual respaldada por inteligencia artificial que ofrecerá atención las 24 horas del día.

Imagen creada con IA

¿Cómo corregir un acta de nacimiento por internet paso a paso?

Para proceder con la solicitud de corrección, será imperativo disponer de:

Una cuenta activa en Llave MX.

Identificación oficial que se encuentre vigente.

Copia digital del acta que contiene el error, en formato PDF, JPG o PNG.

El trámite se gestiona en la sección “Corrección de registro de acta”.

Después de recopilar la información necesaria y anexar los documentos pertinentes, la solicitud será remitida al Registro Civil.

Este organismo contará con un plazo máximo de cinco días para proporcionar una resolución y notificar al solicitante de manera electrónica.

La plataforma no comienza desde el principio. De acuerdo con datos oficiales, más de 18 millones de personas ya han utilizado herramientas digitales relacionadas con el Registro Civil.

Por su parte, el portal del Gobierno recibe aproximadamente dos millones de visitas semanales y ha sido empleado por más de 56 millones de ciudadanos. Actualmente, se cuentan con alrededor de 24 millones de cuentas activas y 242 servicios integrados dentro del ecosistema digital gubernamental.

En el ámbito registral, la simplificación ha logrado reducir los procedimientos existentes de 28 a 20 y los requisitos promedio han disminuido de ocho a cinco documentos.

Peña Merino indicó que, conforme a una directriz presidencial, los trámites federales deberán ser resueltos en un lapso máximo de 90 días. En caso de que la autoridad no ofrezca una respuesta dentro de dicho periodo, la solicitud se considerará automáticamente aprobada.