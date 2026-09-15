Oficial | Hasta el lunes 31, jubilados del IMSS, ISSSTE o ISSFAM deberán presentar el certificado de supervivencia para recibir su pensión de México

Las principales instituciones de seguridad social han confirmado que, a partir de septiembre, darán de baja las pensiones de aquellos jubilados y beneficiarios que no logren validar su certificado de supervivencia dentro del plazo oficial correspondiente a agosto. Esta medida estricta busca garantizar que la dispersión de fondos se realice únicamente a derechohabientes activos, protegiendo así el presupuesto de los organismos gubernamentales.

Para no perder el depósito mensual ni sufrir la suspensión temporal de los pagos acumulados, es fundamental que los pensionados conozcan de inmediato quiénes deben cumplir este trámite de fe de vida de forma obligatoria antes del 31 de agosto.

Oficial | A partir de septiembre, darán de baja las pensiones si los jubilados no presentan el certificado de supervivencia. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Miguel AF

¿A quiénes afecta la medida a partir de septiembre?

Esta disposición oficial se enfoca de manera prioritaria e indispensable en los pensionados y jubilados que residen y cobran sus haberes en el extranjero.

A diferencia de los adultos mayores radicados dentro del territorio nacional —quienes están exentos de la verificación presencial gracias al cruce automatizado de bases de datos gubernamentales—, los residentes en el exterior deben verificar periódicamente su estatus para evitar la baja de su mensualidad.

¿Cuáles son los organismos que aplican la baja?

Cada una de las entidades de seguridad social contempla en su marco normativo la suspensión preventiva y la posterior baja del pago de la pensión si no se acredita la fe de vida:

ISSFAM (Fuerzas Armadas) : el Artículo 26, Fracción I del Reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas determina que los haberes de retiro y pensiones se suspenderán por la omisión de pasar la revista de supervivencia.

ISSSTE : bajo el Artículo 32 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones y el Reglamento para la Verificación de la Supervivencia de Pensionistas, la falta de acreditación en la ventana consular de julio y agosto provoca la baja cautelar del depósito a partir del mes inmediato posterior.

IMSS: a través de las normas de la Ley del Seguro Social (LSS) y su mecanismo de comprobación electrónica consular, el sistema bloquea de manera automática la nómina cuando transcurren más de seis meses sin registrar la constancia respectiva.

¿Qué plazo máximo hay para presentar el certificado de supervivencia?

Las autoridades han fijado como fecha límite oficial el lunes 31 de agosto. Durante este mes, la ventana de comprobación semestral permanece abierta para que los beneficiarios agenden su cita consular y entreguen la documentación requerida.

Oficial | A partir de septiembre, darán de baja las pensiones si los jubilados no presentan el certificado de supervivencia. Fuente: Shutterstock.

En caso de no registrar la fe de vida antes de esa fecha, el corte de nómina ejecutado en septiembre suspenderá automáticamente la dispersión de los recursos.

¿Qué documentos se necesitan y cómo se puede regularizar la pensión?

Para realizar el trámite presencial en la oficina consular más cercana, es indispensable presentar original y copia de los siguientes requisitos:

Identificación de pensionista : credencial otorgada por el IMSS o ISSSTE, Tarjeta de Filiación del ISSFAM o una identificación oficial vigente (pasaporte, matrícula consular o INE) con el número de seguridad social (NSS).

Comprobante de cobro : último talón de pago o recibo oficial emitido por la institución.

Fotografía reciente: fotografía a color, tomada de frente, tamaño credencial o pasaporte.