Combinar bicarbonato de sodio con pasta de dientes: por qué se recomienda y para qué sirve.

Una mezcla casera de bicarbonato de sodio y pasta dental puede utilizarse para limpiar determinadas superficies de vidrio y ayudar a recuperar parte de su brillo. Es una alternativa que algunas personas emplean para tratar marcas y suciedad acumulada, por ejemplo, en las mamparas del baño.

La combinación reúne la acción abrasiva del bicarbonato con los componentes limpiadores presentes en algunas pastas dentales. Al frotarla suavemente sobre el vidrio, puede ayudar a desprender residuos y manchas superficiales que resultan difíciles de eliminar con una limpieza convencional.

Mezclar bicarbonato de sodio y pasta dental: para qué se recomienda

La combinación puede utilizarse como una alternativa casera para realizar tareas de limpieza sobre superficies de vidrio, especialmente cuando presentan suciedad superficial o marcas difíciles de retirar con un paño húmedo.

Entre los usos más habituales de esta mezcla se encuentran:

Ayudar a remover manchas y suciedad acumulada sobre el vidrio.

Quitar huellas y marcas de contacto que quedan sobre la superficie.

Facilitar la eliminación de restos de grasa y otros residuos.

Contribuir a recuperar el brillo del vidrio después de la limpieza.

Limpiar determinados objetos de vidrio, como frascos, recipientes o mesas con cubierta de cristal.





El bicarbonato de sodio es especialmente útil para las rutinas de limpieza caseras.

Cómo preparar este truco de limpieza usando bicarbonato de sodio y pasta dental

Mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio

Una pequeña cantidad de pasta, idealmente blanca

Lo ideal es mezclar ambos ingredientes hasta formar una pasta uniforme. La densidad de la mezcla puede regularse añadiendo o quitando agua.

Cómo poner en práctica la mezcla de bicarbonato de sodio con pasta de dientes

Los pasos para aprovechar esta mezcla son

Aplicar una pequeña cantidad sobre una esponja suave

Frotar el vidrio de manera circular

Dejar actuar durante uno o dos minutos

Retirar el excedente con un paño húmedo

Secar la superficie con un paño de microfibra

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.