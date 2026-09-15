En esta noticia Traxión, de la euforia del nearshoring a la salida de Bolsa

Las acciones de Grupo Traxión se dispararon más de 18% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) durante la jornada del 15 de septiembre, después de que la empresa de transporte y logística anunciara su intención de lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por hasta 100% de sus acciones en circulación.

Los títulos de Traxión alcanzaron un máximo de MXN$12.94, un avance de 18.71% respecto al cierre previo de MXN$10.90, (Ciudad de México 7:46 horas). Posteriormente, recortaron parte de las ganancias y cotizaban alrededor de MXN$12.50, de acuerdo con datos de la plaza bursátil.

El movimiento refleja la reacción del mercado al precio propuesto para la OPA, de MXN$13.18 por acción, que representa una prima de 20.9% frente al cierre del lunes. La oferta fue anunciada la tarde del 14 de septiembre.

Una sociedad en la que participa Aby Lijtszain Chernizky, presidente ejecutivo y accionista de Traxión, comunicó al Consejo de Administración su intención de iniciar el proceso para adquirir las acciones representativas del capital social en circulación de la compañía.

De acuerdo con el prospecto de colocación, la empresa busca 542.3 millones de acciones en circulación; 30.9 millones en manos de tesorería, un total de 573.3 millones de títulos.

Tentativamente, se espera que la oferta sea lanzada al mercado el próximo 17 de septiembre, con vencimiento el siguiente 15 de octubre.

“Se publicará en emisnet previo al inicio de la sesión bursátil, en la fecha de inicio de la oferta y de manera diaria cada día hábil durante el periodo que comprenda la vigencia de la misma”, explica el documento.

La operación permitiría a Traxión deslistar sus acciones de la BMV, después de casi nueve años como emisora, en un mercado mexicano que ha enfrentado una prolongada sequía de nuevas ofertas públicas y una reducción en el número de compañías disponibles para los inversionistas.

La oferta todavía requiere las autorizaciones correspondientes, incluida la de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Traxión, de la euforia del nearshoring a la salida de Bolsa

Traxión debutó en la BMV en septiembre de 2017 con un precio inicial de MXN$17 por unidad. Sin embargo, en su primer cierre alcanzó un precio de MXN$15.91 por título; desde ese momento a la fecha, las acciones acumulan una pérdida superior a 30%.

La eventual salida de Traxión se suma a los casos recientes de compañías que han abandonado o iniciado procesos para dejar el mercado accionario mexicano, como Grupo Elektra y Grupo México Transportes, en un momento en que la BMV enfrenta el reto de recuperar emisoras y atraer nuevas colocaciones.