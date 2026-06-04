La práctica constante de ejercicio físico prolonga la vida —este hecho es ampliamente conocido. Sin embargo, lo que permanecía indefinido era qué actividad deportiva resulta más beneficiosa.

Un estudio realizado a lo largo de 25 años ha proporcionado una respuesta precisa a esta interrogante y el resultado ha sorprendido incluso a los más expertos: el tenis se sitúa en la cima de la lista por un notable margen.

Ni correr, ni andar en bici | El deporte que te hará lucir hasta de diez años menos: cuida el cerebro, las articulaciones y la masa muscular.

Los deportes que pueden alargar la vida hasta diez años

Los hallazgos coinciden con una investigación independiente realizada sobre más de 80,000 adultos voluntarios, que encontró que los deportes de raqueta reducen la mortalidad general en un 47% y la mortalidad cardiovascular en un 56%, cifras que superan ampliamente los beneficios registrados para la natación y el ejercicio aeróbico.

El ‘Estudio del Corazón de la Ciudad de Copenhague’ siguió a 8,577 personas durante un cuarto de siglo y clasificó los deportes según los años de vida que añadían a quienes los practicaban. El tenis resultó el ganador absoluto, con una media de 9.7 años adicionales de vida frente a quienes no hacían ningún deporte. Le siguen:

el bádminton con 6.2 años el fútbol con 4.7 el ciclismo con 3.7 la natación con 3.4 el atletismo con 3.2 años extra.

Por qué el tenis y los deportes de raqueta lideran la carrera por la longevidad

El doctor Daniel Amen, prestigioso médico en el ámbito de la neurociencia, expone las razones que hacen que los deportes de raqueta sean sumamente eficaces. Esta efectividad se debe a una amalgama de tres elementos que rara vez se presentan simultáneamente en otras clases de actividades físicas.

Primero, la necesidad de concentración intensa que requieren estos deportes.

En segundo lugar, la constante interacción y adaptación a un oponente o adversario.

Por último, el desarrollo de habilidades motoras que se ven potenciadas a través de la práctica continua.

Nivel de exigencia física

El tenis entrena simultáneamente las fibras musculares de contracción rápida y lenta, lo que la mayoría de los ejercicios cardiovasculares convencionales no consigue. Esto se debe a que dicho deporte implica sprints explosivos, cambios de dirección y un esfuerzo aeróbico sostenido. El tenis es, por lo tanto, una disciplina que ofrece beneficios únicos en el entrenamiento físico.

En deportes como el tenis, el pádel o el bádminton, el cerebro se encuentra en un estado incesante de análisis, evaluando el efecto de la pelota, calculando ángulos y llevando a cabo patrones motores en tiempo real, a velocidades que superan los 130 kilómetros por hora. El doctor Amen sostiene que esta coordinación ojo-mano y el procesamiento estratégico continuos fomentan la formación de conexiones neuronales, lo que contribuye a la prevención del deterioro cognitivo a largo plazo.

El impacto de la actividad física en el rendimiento cognitivo es innegable y se evidencia en la manera en que el cerebro interactúa con los desafíos de cada juego. Las dinámicas exigidas en estas disciplinas deportivas no solo afectan el aspecto físico, sino que también enriquecen la capacidad cognitiva, evidenciando así la importancia de mantener un estilo de vida activo.

La conclusión que se deriva de las investigaciones realizadas es que no todos los tipos de ejercicios poseen el mismo impacto en la longevidad. Seleccionar un deporte de raqueta en lugar de un régimen de cardio en solitario puede ser, según estudios científicos, una de las mejores decisiones para la salud a largo plazo.