Los conciertos en vivo se consolidaron como el entretenimiento favorito a nivel mundial, superando a ir al cine, eventos deportivos o incluso, las relaciones sexuales, de acuerdo con el reporte Living For Life, elaborado por Live Nation.

El estudio señala que solo este año más de 130 millones de fans compraron al menos un boleto para un concierto en vivo.

“La asistencia a los estadios se ha triplicado año tras año, las entradas para los festivales se agotan más rápido que nunca y, con más de 10 nuevos recintos de gran envergadura que abrirán sus puertas en todo el mundo en 2026, el fenómeno no hace más que acelerarse”, detalla la encuesta de Live Nation, que se aplicó a 40 mil personas amantes de la música en 15 países.

Cuatro de cada 10 encuestados señalaron que si solo pudieran elegir una forma de entretenimiento para el resto de su vida, elegirían la música en vivo, mientras que siete de cada diez, aseguró que prefiere ir a un concierto de su artista favorito antes que tener relaciones sexuales.

El gasto también se orienta en mayor medida a experiencias en vivo que a bienes materiales, con 80% de la preferencia entre los encuestados.

Otro aspecto que destaca el reporte es que “en la era de la inteligencia artificial y los algoritmos, los conciertos son el antídoto, la experiencia compartida más intensa emocionalmente que existe. El 85% de los aficionados salen eufóricos, y los millennials son quienes más valoran esa intensidad”, revela la encuesta.

Corona Capital, el botón de muestra

Entre el 14 y el 16 de noviembre se realizará en la capital del país el Corona Capital, mismo que, de acuerdo con la Cámara de Comercio capitalina, generará una derrama superior a MXN $730.5 millones.

El organismo empresarial informa que el evento que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez beneficiará a los giros comerciales de alimentos y bebidas, tiendas de conveniencia, restaurantes, cafeterías, bares y hoteles, así como al servicio de taxi directo y por aplicación.

En el sector hotelero, la institución prevé un incremento en la ocupación de hoteles cercanos al recinto, la cual alcanzará entre el 70% y 80% de capacidad durante el fin de semana.

El festival musical reunirá a 235 mil asistentes durante tres días, con un cartel encabezado por artistas de talla internacional como Foo Fighters, James, Linkin Park y Queens of the Stone Age, entre otros.