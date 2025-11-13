Desde el jueves 13 al lunes 17 de noviembre, los ciudadanos de México tendrán la posibilidad de participar del evento comercial más esperado del mes: el Buen Fin 2025.

La campaña comercial que reúne a miles de consumidores con promociones y descuentos únicos en productos de diversas tiendas, mantiene actualizada la lista de beneficios a los que permitirá acceder si cumplen con todos los requisitos.

Uno de ellos es el Sorteo del Buen Fin, que brinda la posibilidad tanto a negocios como a consumidores de participar por grandes sumas de dinero. En el caso de los ciudadanos que realicen compras con determinadas tarjetas, podrían recibir a partir del próximo mes un ingreso superior a los 200,000 pesos. Checa todos los detalles al respecto.

¿Cómo participar del Sorteo del Buen Fin?

Cabe destacar que el período habilitado para participar del Sorteo del Buen Fin concluyó para los comercios interesados. Este evento, que se desarrollará el próximo 5 de diciembre, aún permite que los consumidores puedan obtener la posibilidad de ganar hasta 200,000 pesos.

El sorteo del Buen Fin llega con grandes sumas de dinero para los consumidores que participen y cumplan con los requisitos. (Foto: Archivo).

Para integrar la lista de participantes, los mexicanos deberán realizar compras del 13 al 17 de noviembre con tarjetas de débito o crédito .

Se repartirán hasta 400 millones de pesos en premios, con un sorteo mayor de 250 mil pesos y 321,260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos.

Los tarjetahabientes que resulten ganadores recibirán un depósito directo a la tarjeta con la que realizaron la compra. Entre las tarjetas que participan en el Sorteo, y permiten acceder a grandes beneficios, se destacan las de BBVA México.

¿Qué beneficios ofrece BBVA México a los consumidores durante el Buen Fin?

Los mexicanos que realicen compras entre el 13 y 17 de noviembre con su tarjeta BBVA, podrán obtener el beneficio de trasladar el pago de su compra desde noviembre a marzo de 2026. Para ello, necesitarán cumplir con una serie de requisitos, como inscribirse al beneficio de diferimiento de compras.

Esta función se podrá activar desde la App BBVA Mx a través de notificaciones recibidas en el móvil, el buzón de mensajes o la sección de Puntos y Promociones previo al Buen Fin, del 4 al 12 de noviembre, y posterior al evento, del 18 de noviembre al 9 de diciembre de 2025.

Esta ventaja económica permitirá comenzar a pagar en marzo de 2026 a tres meses sin intereses (MSI) las compras en una sola exhibición superiores a 3,500 pesos realizadas en cualquier comercio nacional. Dicha promoción especial aplica al comprar con tarjetas de crédito físicas o digitales.