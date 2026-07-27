Mezclar bicarbonato de sodio con agua oxigenada: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Cada vez son más las personas que buscan métodos caseros para limpiar la casa sin recurrir a productos químicos de uso industrial. Entre las opciones más populares se encuentra una mezcla elaborada con bicarbonato de sodio y agua oxigenada, conocida por su capacidad para remover suciedad, ayudar a desinfectar superficies y eliminar manchas difíciles.

La combinación de estos dos ingredientes potencia sus propiedades de limpieza. Por un lado, el bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo suave que ayuda a desprender la suciedad sin dañar la mayoría de las superficies. Por otro, el agua oxigenada aporta un efecto blanqueador y contribuye a reducir la presencia de microorganismos.

Para qué sirve mezclar bicarbonato con agua oxigenada. Foto: creada por ChatGPT.

Al mezclarlos se obtiene una pasta útil para limpiar distintas áreas del hogar, como baños, cocinas, utensilios y algunas superficies textiles, además de ayudar a disminuir los malos olores.

Preparación de la mezcla de agua oxigenada con bicarbonato de sodio

Para obtener una pasta fácil de aplicar, se recomienda utilizar la siguiente proporción:

3 partes de bicarbonato de sodio.

1 parte de agua oxigenada de 10 volúmenes.

Una vez mezclados, ambos ingredientes forman una preparación espesa que puede aplicarse directamente sobre las zonas que se desean limpiar.

Esta preparación puede usarse en diferentes tareas domésticas y, si se necesita una solución menos concentrada, también puede diluirse con un poco de agua antes de aplicarla sobre determinadas superficies.

Otros usos del agua oxigenada

Además de utilizarse como producto de limpieza, el agua oxigenada tiene diversos usos relacionados con el cuidado personal y la higiene, entre ellos:

Ayudar a limpiar heridas superficiales como antiséptico.

Colaborar en el tratamiento del pie de atleta.

Preparar soluciones diluidas para favorecer la higiene nasal, siguiendo las recomendaciones médicas correspondientes.

Utilizarse como enjuague bucal diluido en algunos casos, ya que puede contribuir a disminuir la presencia de bacterias.

Los limpiadores caseros ganan popularidad

El interés por las alternativas naturales sigue creciendo debido a que permiten reducir el uso de productos comerciales y, en muchos casos, representan una opción más económica.

Entre las combinaciones más conocidas también figura la mezcla de bicarbonato de sodio y limón, utilizada para ayudar a remover manchas y neutralizar olores en distintas superficies.

Quienes optan por este tipo de soluciones caseras destacan no solo el ahorro económico, sino también la posibilidad de disminuir el uso de productos químicos en el hogar y generar un menor impacto ambiental.