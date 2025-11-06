Las cáscaras de huevo pueden aprovecharse de distintas maneras, ya sea en el hogar, en el cuidado de la salud o en tratamientos de belleza para la piel y el cabello. En particular, cuando se muelen, resultan útiles como remedio natural para fortalecer las uñas y prevenir su quiebre.

Los métodos caseros para fortalecer las uñas es clave, ya que es común que haya deficiencias de nutrientes como hierro, zinc y vitaminas. Además, la exposición constante a productos químicos, el lavado excesivo de manos y hábitos como morderse las uñas, también pueden afectarlas.

fotyma

También pueden influir ciertas enfermedades, como trastornos tiroideos o psoriasis, así como la falta de hidratación y el proceso natural de envejecimiento, que vuelve las uñas más secas y propensas a quebrarse.

¿Cómo preparar fortalecedor de uñas casero?

Para preparar este tratamiento casero, basta con seguir estos pasos sencillos:

Lavar y secar bien las cáscaras de huevo, luego machacarlas hasta obtener un polvo fino. Mezclar ese polvo con el esmalte de uñas que se utilice habitualmente hasta que se integre por completo. Aplicar el esmalte dos veces por semana.

Con el uso constante, las uñas se volverán más firmes y resistentes.

¿Cuáles son los beneficios de la cáscara de huevo?

Además de su efecto fortalecedor, las cáscaras de huevo también pueden estimular el crecimiento del cabello. Para aprovechar sus propiedades, se recomienda:

Triturar las cáscaras de unos 10 huevos. Agregar un poco de aceite de oliva hasta formar una pasta. Aplicar la mezcla sobre el cuero cabelludo como si fuera una mascarilla. Dejar actuar durante 20 minutos y enjuagar con agua tibia.