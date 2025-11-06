La Secretaría de Bienestar entregará un depósito de 6,450 pesos dirigido a personas mayores de 18 años. Se trata de un apoyo económico que está dirigido a un público en particular, por lo que se sugiere conocer los requisitos para cobrar el dinero.

Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia, presentó el calendario de pagos del bimestre noviembre-diciembre 2025, en el que se detallan las fechas de depósito según la inicial del apellido y los montos de los apoyos.

Conoce los detalles de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar y obtén el dinero, según corresponda. Ten en cuenta las condiciones impuestas por las autoridades.

¿Cuánto dan por el programa Sembrando Vida?

Además del apoyo económico de 6,450 pesos, el programa Sembrando Vida brinda asistencia en especie -como plantas, semillas, herramientas, insumos y capacitación- con el fin de fortalecer la producción agrícola sustentable.

El padrón correspondiente a 2025 incluye más de 400,000 beneficiarios distribuidos en 24 estados, 1,060 municipios y cerca de 9,000 ejidos de tierras.

¿Cuánto será el pago de sembrando Vida en 2025?

El viernes 7 de noviembre, las personas mayores de 18 años inscritas en el programa Sembrando Vida recibirán un depósito de 6,450 pesos en su tarjeta del Banco del Bienestar. A partir de ese día, los beneficiarios podrán disponer de su dinero, ya sea retirándolo en cajeros automáticos o utilizándolo para realizar compras.

Calendario de pagos de Sembrando Vida en noviembre de 2025

  • Letra A: Lunes 3 de noviembre
  • Letra B: Martes 4 de noviembre
  • Letra C: Miércoles 5 y jueves 6 de noviembre
  • Letras D, E, F: Viernes 7 de noviembre
  • Letra G: Lunes 10 y martes 11 de noviembre
  • Letras H, I, J, K: Miércoles 12 de noviembre
  • Letra L: Jueves 13 de noviembre
  • Letra M: Viernes 14 y martes 18 de noviembre
  • Letras N, Ñ, O: Miércoles 19 de noviembre
  • Letras P, Q: Jueves 20 de noviembre
  • Letra R: Viernes 21 y lunes 24 de noviembre
  • Letra S: Martes 25 de noviembre
  • Letras T, U, V: Miércoles 26 de noviembre
  • Letras W, X, Y, Z: Jueves 27 de noviembre

¿En qué consiste el apoyo de Bienestar?

El Apoyo de Bienestar forma parte de los programas sociales impulsados por el Gobierno a través de la Secretaría de Bienestar. Su propósito es mejorar la calidad de vida y reducir la desigualdad, sobre todo entre los sectores más vulnerables.

Estos programas garantizan el acceso a derechos esenciales como la salud, la educación y la estabilidad económica, mediante transferencias directas y servicios gratuitos, sin necesidad de intermediarios.