Las manchas de tinta de bolígrafo suelen ser de las más complicadas de eliminar de la ropa, especialmente cuando pasan varias horas antes de tratarlas. Sin embargo, existen algunos trucos caseros que pueden ayudar a removerlas utilizando ingredientes que la mayoría de las personas ya tiene en casa.

Entre las alternativas más populares se encuentran el bicarbonato de sodio y la leche, dos productos que pueden facilitar la eliminación de la tinta sin recurrir de inmediato a quitamanchas industriales. No obstante, la efectividad del método depende en gran medida de actuar rápido y seguir el procedimiento adecuado.

Trucos caseros, fáciles y útiles para el hogar. IA Gemini.

La publicación señala que el bicarbonato de sodio puede ayudar a desprender la tinta de las fibras del tejido, mientras que la leche contiene enzimas que contribuyen a descomponer los pigmentos, haciendo más sencilla su eliminación.

¿Cómo utilizar bicarbonato y leche para quitar manchas de tinta?

En el caso del bicarbonato, se recomienda preparar una pasta mezclándolo con una pequeña cantidad de agua . Posteriormente, debe aplicarse directamente sobre la mancha y frotarse suavemente con ayuda de un cepillo de dientes de cerdas suaves o un paño limpio.

Paso a paso

Antes de comenzar, prueba el método en una parte poco visible de la prenda.

Mezcla una cucharadita de bicarbonato con un poco de agua hasta obtener una pasta.

Extiende la preparación sobre la mancha.

Frota suavemente sin ejercer demasiada presión.

Deja actuar entre 10 y 15 minutos.

Enjuaga con agua fría y repite el procedimiento si aún quedan restos de tinta.

Si prefieres utilizar leche, sumerge la zona afectada durante varias horas o incluso toda la noche.

Finalmente, lava la prenda con el detergente habitual siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

Una vez terminado cualquiera de los dos tratamientos, conviene realizar un lavado completo para retirar los residuos y comprobar si la mancha desapareció por completo.

Métodos caseros para quitar las manchas de la ropa

Además de la mezcla del bicarbonato y la leche, hay otras alternativas caseras para combatir las manchas de tinta.

Una de ellas consiste en aplicar alcohol isopropílico sobre la zona afectada con un paño limpio, frotando con cuidado antes de enjuagar con agua fría y proceder al lavado habitual.

Otra opción es preparar una mezcla de vinagre blanco y agua en partes iguales. Esta solución debe dejarse actuar durante unos minutos sobre la mancha y, posteriormente, frotarse suavemente antes de enjuagar.