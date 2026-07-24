Ricardo Amper explica que los ciberataques evolucionan a una velocidad que los métodos convencionales de detección ya no pueden seguir.

El fraude impulsado por inteligencia artificial se convertirá en la principal amenaza para la ciberseguridad en los próximos dos años. Ricardo Amper, fundador y director general de Incode, advirtió que este tipo de ataques pasará de representar alrededor de 40% de los intentos de fraude que detecta la empresa a concentrar hasta 90% del total en un plazo de entre 18 y 24 meses.

En entrevista con El Cronista, el directivo explicó que el llamado agentic fraud utiliza inteligencia artificial para crear deepfakes, modificar sus estrategias y ejecutar ataques de forma autónoma hasta encontrar una vulnerabilidad, lo que representa un cambio radical frente al fraude tradicional.

“En 2024, el 3% de todos los ataques que veíamos eran ataques de fraude con inteligencia artificial . Hoy es el 40% y nuestra predicción es que entre 18 y 24 meses va a ser el 90% de todo el ataque”, afirmó.

Amper explicó que estos ataques evolucionan a una velocidad que los métodos convencionales de detección ya no pueden seguir, pues la propia inteligencia artificial modifica continuamente sus herramientas para evadir los controles.

“Las herramientas tradicionales que lidiaban con el ataque humano son completamente inservibles en este tipo de ataque”, sostuvo.

México enfrenta uno de los mayores niveles de fraude

El fundador de Incode señaló que México se encuentra entre los mercados con mayor incidencia de fraude digital a nivel mundial, junto con Brasil, Colombia y algunos países de Europa del Este, por lo que consideró indispensable fortalecer las herramientas de prevención para evitar que este fenómeno frene el crecimiento de los pagos digitales y la inclusión financiera.

Añadió que mantener controlados los niveles de fraude permitirá que bancos, fintechs y otras empresas continúen ampliando el acceso a servicios financieros sin incrementar los costos para los usuarios.

La defensa también deberá apoyarse en IA

Frente a la evolución de las amenazas, Amper sostuvo que la única manera de responder será mediante sistemas de inteligencia artificial capaces de aprender y adaptarse al mismo ritmo que los atacantes.

“Nosotros tenemos inteligencia artificial tratando de romper nuestros sistemas todos los días y todos los días entrenamos nuestros modelos. La habilidad de poder ir tan rápido como va la inteligencia artificial es algo en donde estamos obsesionados”, comentó.

Como parte de esa estrategia, recordó que Incode adquirió recientemente la empresa israelí Identiq, cuya tecnología permitirá a bancos y empresas detectar patrones de fraude de manera colaborativa sin compartir información sensible de los usuarios, con lo que busca fortalecer la protección de la identidad digital.

Prevén un aumento de las pérdidas por ciberfraude

Aunque consideró que la inteligencia artificial será una herramienta clave para fortalecer la seguridad digital, Amper advirtió que antes de alcanzar ese escenario las pérdidas por ciberfraude aumentarán de forma considerable.

“Nuestra predicción en términos de las pérdidas generalizadas en el tema de ciberseguridad va a ser cinco veces más pérdidas en los siguientes años que lo que ha habido en toda la historia”, señaló.

No obstante, afirmó que ese incremento también impulsará una mayor colaboración entre gobiernos, instituciones financieras y empresas tecnológicas para cerrar espacios al fraude mediante mecanismos que protejan la privacidad de las personas.