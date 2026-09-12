Un grupo compra una aldea abandonada en Portugal y la convierte en un proyecto turístico rural. Foto: Polloasaoconensalada

En el corazón de Portugal, un fenómeno de despoblación ha dejado miles de aldeas al borde de la desaparición. Según datos del censo de 2011, 9492 localidades lusas contaban con 50 habitantes o menos, afectadas principalmente por la migración hacia las grandes ciudades o al extranjero, sumado al estancamiento demográfico y al envejecimiento de la población.

No obstante, no todas las narrativas culminan en el olvido. Un ejemplo inspirador es Aldeia da Pedralva, una aldea abandonada en la Costa Vicentina que un grupo de emprendedores logró rescatar y transformar en un exitoso proyecto turístico rural, convirtiéndola en un destino de paz y autenticidad en medio del bullicioso Algarve.

Un grupo compra una aldea abandonada en Portugal y la convierte en un proyecto turístico rural. Foto: Aldeia da Pedralva

Rescate de un pueblo en Portugal

Situada en el municipio de Vila do Bispo, Aldeia da Pedralva simbolizaba el desafío de la despoblación rural en Portugal. En el año 2006, la aldea contaba con tan solo nueve habitantes y 40 de sus 50 viviendas se encontraban en estado de abandono.

Fue en este contexto que una lisboeta decidió adquirir una casa en este rincón olvidado, inicialmente como una residencia secundaria. Esta decisión inició un proceso de transformación radical: la propiedad se expandió a dos viviendas y, junto a otros dos socios, la iniciativa se transformó en un ambicioso proyecto de turismo rural destinado a rescatar la aldea de su extinción.

En 2010, el proyecto inauguró oficialmente sus instalaciones al público. Actualmente, Aldeia da Pedralva se ha establecido como uno de los destinos turísticos más pintorescos y hermosos del Algarve, pero con una distinción significativa: representa un Algarve genuino y salvaje, alejado de las multitudes costeras habituales.

Un grupo compra una aldea abandonada en Portugal y la convierte en un proyecto turístico rural. Foto: Aldeia da Pedralva

Descubre el mágico entorno de la aldea portuguesa

Ubicada en la Costa Vicentina, la aldea se encuentra en un entorno natural puro, donde la sierra se fusiona con playas casi vírgenes de majestuosa grandeza. Estos arenales, perfectos para la práctica del surf y deportes náuticos, se distinguen por su carácter robusto y salvaje, brindando paisajes de una belleza impresionante que combinan acantilados empinados y panorámicas directas al Atlántico.

El desarrollo turístico rural de Aldeia da Pedralva ha restaurado 26 casas, todas remodeladas en conformidad con el diseño original y las metodologías constructivas tradicionales de la región. Cada residencia ha sido modificada para proporcionar una experiencia placentera y acogedora, con capacidad para recibir hasta ocho personas.

Los espacios son amplios e incluyen una cocina compacta, sala de estar y comedor, perfectos para disfrutar de la serenidad del entorno. Adicionalmente, todas las viviendas disponen de servicio de limpieza diario, amenities completos, juegos de toallas y calefacción por piedra radiante, asegurando comodidad incluso en las noches más frías.

Sabores imperdibles: descubre la gastronomía local

Uno de los atractivos principales es el Café Central, un restaurante tradicional que ofrece platos de calidad inspirados en la cocina regional. Sus especialidades comprenden el carré de borrego con puré de boniatos y el bacalao en pan al estilo de Pedralva, auténticos sabores que reflejan la esencia gastronómica del sur de Portugal. Este espacio no solo nutre el cuerpo, sino que también contribuye a la atmósfera de paz y autenticidad que permea toda la aldea.

Aldeia da Pedralva se establece como uno de los lugares más auténticos de la Península Ibérica, donde prevalece la tranquilidad y se percibe un ambiente de serenidad absoluta. Lejos del turismo masivo, este proyecto rural invita a desconectar en medio de la naturaleza preservada de la Costa Vicentina, transformando una aldea en ruinas en un paraíso para quienes buscan experiencias genuinas y sostenibles.