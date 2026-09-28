Claudia Sheinbaum calculó que su pensión será de unos 35 mil pesos, por antigüedad, cuando se retire.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer los montos de las pensiones que reciben Ernesto Zedillo y Guillermo Ortíz Martínez como exgobernadores del Banco de México (BdeM).

Según informó desde el Palacio Nacional, el expresidente Zedillo recibe una pensión anual de cerca de 1.79 millones pesos, equivalente a unos 149 mil pesos por mes, por los nueve años que trabajó en la institución. Por su parte, Ortiz Martínez, tras 11 años laborando ahí, cobra alrededor de 300 mil pesos mensuales.

Sheinbaum contrastó que, mientras los exfuncionarios ostentan dichas pensiones por 11 y 9 años de trabajo, cualquier trabajador requiere cierta cantidad de tiempo para gozar de ese beneficio. Fuente: EFE José Méndez

“¿Por qué lo menciono? Ellos dijeron: ‘Es lo justo’, bueno, a cualquier trabajador requieres una cantidad de tiempo y varía mucho, claro, Guillermo Ortiz fue gobernador, Zedillo ocupó puestos más bajos, pero solo fue 9 años trabajador del Banco”, expresó.

Ortiz fue gobernador del banco central de 1998 a 2009, mientras que Zedillo laboró en el BdeM de 1978 a 1987 como analista, subgerente de investigación económica y responsable del extinto Fondo de Intercambio, Cobertura de Riesgos y Confianza. Se jubiló bajo la modalidad de retiro a los 36 años.

El contraste con otras pensiones

La mandataria comparó esos montos con otras jubilaciones de políticos de México, como la del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien recibe menos de 30 mil pesos mensuales del ISSSTE, según le informó Martí Batres, titular del organismo.

Por su parte, Sheinbaum calculó que la suya será de unos 35 mil pesos, por antigüedad dado que cotiza desde 1983, cuando fue ayudante de profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Claudia Sheinbaum respondió si mantendrá las pensiones de los exgobernadores del Banco de México

Consultada durante la conferencia de prensa sobre si esas pensiones se mantendrán, la mandataria remarcó que “por el momento es importante que se sepa”. En cuanto al futuro de las pensiones y sus montos indicó que por ahora “no es interés del Gobierno” involucrarse en ese tema.

“En todo caso veremos si se requiere”, reconoció. En la misma línea, sobre los haberes de retiro de ministros, ratificó que la reforma al Poder Judicial no los modificó y que la Corte podría hacer cambios, pero allí el Ejecutivo “no se va a involucrar”.

Respecto a su plan de retiro, y consultada sobre si ahorra su sueldo, Sheinbaum detalló que tiene sus propios gastos: “Cuando voy a los mítines siempre digo que cuidamos a los hijos y nietos, tengo mis propios gastos, no crean que todo lo paga aquí, de mi sueldo también hay gastos”, indicó.