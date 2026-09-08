Se aproxima el diluvio del año: se esperan 48 horas de tormentas, granizo y lluvias intensas con ráfagas de viento

México se prepara para 48 horas con lluvias intensas, tormentas, posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa precipitaciones importantes para este martes 8 y miércoles 9 de septiembre en distintas regiones del país.

Durante este martes, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas de hasta 150 milímetros en Guanajuato, mientras que otras entidades del norte, occidente, centro, sur y sureste tendrán lluvias fuertes a muy fuertes. También se prevén chubascos y lluvias puntuales fuertes en otras zonas.

El SMN advierte que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. Además, podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Lluvias intensas y fuertes ráfagas

Para el miércoles 9 de septiembre, las lluvias más intensas se concentrarán en el occidente del país. Se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. También habrá lluvias fuertes a muy fuertes en otras entidades.

En cuanto al viento, el miércoles se esperan rachas de 50 a 70 km/h en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, mientras que Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán podrían registrar rachas de 40 a 60 km/h.

Calor extremo y temperaturas contrastantes

El panorama también estará marcado por temperaturas máximas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California durante el miércoles. Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas tendrán máximas de entre 40 y 45 °C.

Se aproxima el diluvio del año: se esperan 48 horas de tormentas, granizo y lluvias intensas con ráfagas de viento SMN

Al mismo tiempo, durante la madrugada del jueves se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.