Frotar una goma de borrar a las pilas AA y AAA: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Un truco casero muy popular promete extender la durabilidad de tus baterías, pero es importante comprender qué ocurre realmente al frotar una goma de borrar a las pilas AA y AAA.

A primera vista, puede parecer un mito sin fundamento científico, pero esta sencilla técnica esconde un principio físico muy práctico. Si tus dispositivos electrónicos dejan de encender o tus pilas recargables fallan al cargar, antes de desecharlas vale la pena probar este método.

Frotar una goma de borrar a las pilas AA y AAA: para qué sirve y por qué lo recomiendan ChatGPT

¿Para qué sirve frotar una goma de borrar en las pilas AA y AAA?

La función principal de esta técnica es remover la capa invisible de suciedad, grasa de las manos y microoxidación que se acumula en las terminales metálicas o puntos de contacto de la batería. Con el uso cotidiano, esta acumulación actúa como una barrera aislante que aumenta la resistencia eléctrica, impidiendo que la corriente pase de forma óptima hacia el compartimento del dispositivo.

Al pasar la goma por los polos positivo y negativo, logras:

Restaurar la conectividad : elimina la suciedad superficial para que los contactos vuelvan a hacer un empalme metálico limpio.

Revivir aparatos inoperativos : en muchos casos, las pilas aún conservan carga química, pero el dispositivo no enciende debido al mal contacto eléctrico.

Optimizar pilas recargables: soluciona los fallos de carga en estaciones o cargadores de baterías causados por bornes sucios.

¿Por qué los expertos en electrónica recomiendan este truco casero?

Según coinciden técnicos e ingenieros en mantenimiento de hardware (como los certificados por CompTIA y la IEEE), la goma de borrar actúa como un abrasivo suave extremadamente eficiente. A diferencia de una lija, una lima o lana de acero, la goma de caucho o vinilo elimina el óxido superficial sin rayar ni desgastar el delicado recubrimiento de níquel o cobre de las terminales, previniendo una corrosión prematura en el futuro.

Por esta razón, fabricantes de baterías como Energizer y Duracell, así como marcas de fotografía de alta precisión como Canon y Nikon, mencionan en sus manuales y guías de servicio el uso de borradores de lápiz o paños rugosos secos para limpiar contactos electrónicos y solucionar falsos contactos de encendido.

La goma de borrar elimina manchas y rayones de paredes blancas sin dañar la pintura (Fuente: Pixabay)

¿Este método realmente alarga la vida útil de las baterías?

Es importante aclarar un mito frecuente: frotar el exterior de la pila no regenera ni reacciona con la composición química interna de la batería.

No obstante, sí alarga la vida útil “útil” o aprovechable de la pila, ya que permite extraer hasta la última gota de energía disponible que antes se bloqueaba por el aislamiento que provocaba la suciedad.

¿Cómo aplicar la técnica correctamente paso a paso?

Para aplicar este mantenimiento preventivo en tus baterías y dispositivos de forma segura, sigue estas recomendaciones de los especialistas: