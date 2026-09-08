Las acciones de Walmart de México y Centroamérica (Walmex) cotizan en niveles no vistos desde 2018 en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en medio de un entorno más desafiante para el consumo en México, una mayor cautela de los consumidores y la presión competitiva de gigantes del comercio electrónico como Amazon.

Los títulos de Walmex cotizaban en MXN $45.96 por acción (Ciudad de México 10:11 horas), de acuerdo con datos de la BMV. Con este nivel, las acciones acumulan una caída de 18.12% en lo que va de 2026 y marcan nuevos mínimos del año.

Desde el punto de vista técnico, analistas de Banorte estimaron que la acción de Walmex se encaminaba hacia los MXN $45.90 por título, nivel a partir del cual podría extenderse la corrección.

El retroceso ocurre mientras el desempeño operativo de Walmart México enfrenta un escenario de menor dinamismo. La administración de Walmex reconoció que los consumidores se muestran más cautelosos y están planeando con mayor cuidado sus compras.

Esta tendencia se reflejó en las ventas de tiendas iguales, que aumentaron 1.8%, mientras que el ticket promedio avanzó 2.9%. Sin embargo, el número de transacciones cayó 1.1%.

“El gasto de los consumidores sigue siendo bajo y nuestro desempeño aún no está donde quisiéramos”, dijo Cristian Barrientos, presidente y director general de Walmex, durante una conferencia con analistas.

Walmex enfrenta presión en márgenes y consumo

Para Roberto Solano, gerente de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex, la caída de las acciones de Walmex responde a una combinación de factores, entre ellos un menor apetito de los inversionistas después de que la compañía reportara una contracción en sus márgenes de utilidad.

El analista también identifica un efecto de contagio proveniente de Walmart en EE.UU., ante un escenario macroeconómico global más restrictivo.

“La tendencia decreciente refleja también el ‘efecto espejo’ de la cautela global emitida por su matriz corporativa en EE. UU. ante un panorama macroeconómico global más restrictivo”, explicó Solano.

A esta presión se suma el entorno regulatorio y fiscal. De cara al Paquete Económico 2027, el mercado sigue atento a posibles cambios que podrían impactar los precios de alimentos procesados, además de ajustes inflacionarios que podrían presionar nuevamente el poder adquisitivo de los hogares.

“Para el consumidor final, esto se traducirá en un ajuste directo de precios y en una paulatina adaptación de sus decisiones de compra”, señaló Solano.

Humberto Calzada, economista en jefe de Rankia Latinoamérica, coincidió en que el desempeño de Walmex está condicionado por un menor crecimiento del consumo, mayores inversiones y una reducción en las expectativas de crecimiento.

Amazon y el comercio electrónico elevan la competencia

El deterioro de la acción de Walmex se aceleró después de la presentación de sus resultados financieros del segundo trimestre. Sin embargo, la presión no es exclusiva de Walmart México.

Solano señaló que otras empresas del sector también han experimentado un “castigo” en sus valuaciones, lo que apunta a un riesgo sistémico para el sector minorista y no necesariamente a una debilidad exclusiva de Walmex.

Víctor Carmona, analista bursátil independiente, consideró que el comportamiento de la acción es un reflejo de la desaceleración del consumo en México, aunque también destacó el impacto de los cambios en los hábitos de compra y el avance del comercio electrónico.

“Es un reflejo de la desaceleración en el consumo, aunque la competencia del comercio digital y Amazon principalmente también influyen en cómo la gente está comprando”, dijo.

El avance de Amazon y otros jugadores digitales representa un reto adicional para Walmex, particularmente en un mercado donde los consumidores comparan precios con mayor facilidad y modifican sus canales de compra.

Hay potencial de recuperación para Walmex

Pese a la caída en el precio de las acciones de Walmex en la BMV, los analistas mantienen una perspectiva favorable para el largo plazo.

De acuerdo con BBVA Research, los títulos de Walmart México tienen un potencial de alza superior a 32%, con un precio objetivo de MXN$61 por acción.

Entre los 18 analistas que dan cobertura a la emisora, cinco mantienen una recomendación de Compra, mientras que 11 aconsejan Mantener y los dos restantes tienen una recomendación de Venta.

Para Monex, el panorama podría mejorar conforme la administración avance en la transición interna y en las estrategias destinadas a recuperar tráfico y aumentar las compras de los consumidores.

El analista destacó además las iniciativas de Walmex para optimizar precios mediante herramientas tecnológicas y una ejecución más ágil en sus tiendas, una estrategia que podría permitir al mercado evaluar nuevamente la capacidad de la compañía para defender sus márgenes.