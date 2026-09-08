Los huevos son uno de los alimentos que suelen permanecer varios días en el refrigerador antes de ser consumidos. Aunque su cáscara funciona como una barrera natural, también es porosa y puede permitir el intercambio de humedad y la absorción de olores de otros alimentos.

Por esta razón, algunas personas recurren al papel aluminio para envolverlos y crear una protección adicional, especialmente cuando los huevos recién comprados deben almacenarse o cuando ya fueron cocidos y necesitan conservarse durante algunos días.

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¿Para qué sirve envolver los huevos en papel aluminio?

El principal objetivo de este truco es crear una barrera alrededor del huevo que reduzca su contacto con la humedad, olores y otros elementos presentes dentro del refrigerador. La cáscara tiene pequeños poros, por lo que mantenerla protegida puede ayudar a conservar mejor sus características.

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Si quieres aplicar este método, es importante hacerlo de manera adecuada:

Al llegar del supermercado: los huevos pueden envolverse individualmente con papel aluminio antes de colocarlos en el refrigerador.

Para huevos cocidos: una vez que estén completamente cocidos y fríos, pueden envolverse si se van a guardar para consumir posteriormente.

Evita envolverlos calientes: si se trata de huevos cocidos, primero deben enfriarse para impedir que la humedad quede atrapada.

Revisa que la cáscara esté limpia y seca: la humedad acumulada bajo el aluminio puede favorecer condiciones poco convenientes para su conservación.

Mantén siempre la refrigeración: el aluminio no sustituye al refrigerador ni garantiza por sí mismo que los huevos permanezcan en buen estado.

¿Qué debes tener en cuenta antes de aplicar este truco?

La cáscara del huevo tiene una capa protectora natural conocida como cutícula, que ayuda a impedir el ingreso de microorganismos. Por ello, no es recomendable lavar los huevos antes de almacenarlos en casa, ya que retirar esa protección puede facilitar la entrada de bacterias a través de los poros.

Además, envolver los huevos en aluminio no significa que puedan conservarse indefinidamente. La temperatura constante del refrigerador, la fecha de compra y el estado de la cáscara son factores mucho más importantes para mantenerlos en buenas condiciones.

¿Qué debes tener en cuenta antes de aplicar este truco? �

En el caso de los huevos cocidos, la recomendación es guardarlos refrigerados y en un recipiente limpio y cerrado.

El papel aluminio puede funcionar como una protección adicional, pero no reemplaza las buenas prácticas de almacenamiento ni debe utilizarse para conservar un huevo que presenta grietas, mal olor o cambios inusuales en su aspecto.