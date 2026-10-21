SolFrut pondrá en marcha un nuevo ciclo de inversiones en San Juan por u$s 19,5 millones entre 2026 y 2028, con el objetivo de ampliar su capacidad industrial, incorporar nuevos procesos y avanzar en la transformación de materias primas de producción local en alimentos de mayor valor agregado.

El plan contempla dos proyectos. Por un lado, la compañía destinará unos u$s 9,5 millones a una nueva planta industrial para la elaboración de alimentos. Por otro, invertirá u$s 10 millones en la primera etapa de una planta para el procesamiento y secado de pistachos, equipada con tecnología de última generación.

Planta Gentileza

La apuesta forma parte de una estrategia de integración agroindustrial que SolFrut viene desarrollando en la provincia y que combina producción primaria, industrialización y comercialización. La compañía busca capturar una mayor proporción del valor generado por las materias primas que produce en sus propios campos.

“Nuestro objetivo es seguir creciendo desde San Juan, transformando la producción primaria en alimentos de mayor valor agregado y generando nuevas oportunidades a partir de los recursos y las capacidades que tiene la provincia”, señaló José Chediack, presidente de SolFrut, en un comunicado.

Nueva planta

De los u$s 19,5 millones anunciados, u$s 9,5 millones estarán destinados a una nueva planta industrial que SolFrut proyecta construir en el departamento de Sarmiento.

La obra comenzaría entre fines de 2026 y comienzos de 2027 y tendrá una nave central de aproximadamente 1700 metros cuadrados.

La primera producción estará orientada a la elaboración de salsas. El diseño de la planta apunta a que pueda incorporar nuevas líneas y categorías a medida que crezca el negocio.

La compañía también prevé utilizar esa capacidad para ampliar la cartera de productos de Oliovita y para desarrollar alimentos destinados a terceros bajo el modelo de marcas blancas.

La instalación busca enfocarse en los servicios institucionales y la actividad minera, dos segmentos que pueden generar nuevas oportunidades para proveedores de alimentos elaborados en la provincia.

Pistachos: del campo a la industria

El segundo proyecto representa una apuesta a una actividad agrícola que viene ganando peso dentro de la estructura productiva de la compañía.

SolFrut cuenta acon más de 1100 hectáreas de pistachos implantadas en el departamento 25 de Mayo y proyecta continuar expandiendo esa superficie.

Construcción de planta elina uliarte

Para acompañar ese crecimiento, la empresa construirá una planta de procesamiento y secado de pistachos. La primera etapa demandará una inversión estimada en u$s 10 millones y está prevista para comenzar durante el segundo semestre de 2027.

El objetivo es que una mayor proporción del valor generado por la producción de pistachos quede dentro de San Juan, en lugar de concentrarse únicamente en la producción primaria.

La inversión también le permitirá a SolFrut acompañar con infraestructura industrial el crecimiento de sus propias plantaciones y desarrollar una plataforma con capacidad para procesar mayores volúmenes en el futuro.

Inversiones en aceite, acetos y energía

Los dos nuevos proyectos se suman a inversiones que SolFrut ya viene realizando en San Juan para ampliar y diversificar su estructura productiva.

Durante 2026, la empresa destinó u$s 1,5 millones a poner en funcionamiento una planta de elaboración y fraccionamiento de acetos en sus instalaciones industriales de 25 de Mayo.

El proyecto incorporó una máquina fraccionadora de última tecnología, una caldera, barricas y tanques. La infraestructura permite elaborar y fraccionar los acetos de la compañía y sumar nuevos procesos a la operación industrial.

La empresa también avanzó en materia energética. En Finca El Principio inauguró un parque solar fotovoltaico de 2,98 MWp, correspondiente a la primera etapa de un proyecto que alcanzará los 6 MWp.

La generación solar está destinada a contribuir al abastecimiento energético de las operaciones y a mejorar la eficiencia de los procesos industriales.

El nuevo paquete de inversiones se apoya, además, sobre una infraestructura que SolFrut amplió significativamente durante el último año . En 2025, la compañía inauguró en San Juan una planta de fraccionamiento de aceite de oliva que, según la empresa, es la más grande de Latinoamérica.

La instalación tiene capacidad para envasar hasta 10.000 unidades por hora y complementa la estructura industrial de una compañía que busca avanzar sobre más eslabones de la cadena de alimentos.

Oliovita, el eje comercial

La expansión industrial también apunta a profundizar el desarrollo de Oliovita, la principal marca de SolFrut.

La empresa busca ampliar la familia de productos bajo una propuesta vinculada con la calidad, el origen de las materias primas y la elaboración de alimentos asociados con los principios de la dieta mediterránea.

La marca tiene una participación superior al 15% en el mercado argentino de aceite de oliva virgen extra envasado.

El movimiento supone una transformación gradual del perfil de SolFrut. La empresa nació y desarrolló buena parte de su actividad alrededor de la producción olivícola, pero en los últimos años avanzó hacia un modelo que busca integrar cada vez más producción agrícola, procesamiento, fraccionamiento y comercialización.

SolFrut cuenta actualmente con más de 3000 hectáreas cultivadas entre San Juan y La Rioja. En sus campos produce olivos, pistachos y vid, mientras que su estructura industrial procesa y fracciona aceite de oliva virgen extra, acetos y vinagres.

La compañía se presenta como la mayor productora de aceite de oliva virgen extra de la Argentina y cuenta con una de las plantas elaboradoras de aceite de oliva más grandes de América Latina, con capacidad para procesar hasta 700.000 kilos diarios.

San Juan queda así en el centro de la próxima etapa de expansión de SolFrut. La empresa apunta a producir más, procesaror un lado, aumentar la escala de negocios existentes, como el aceite de oliva y los acetos; por otro, desarrollar nuevas categorías y cadenas productivas, como alimentos elaborados y pistachos.