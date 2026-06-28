Cómo eliminar las canas para siempre: la mezcla casera libre de tinturas y químicos para recuperar el color del cabello

Las canas ya no son algo que la mayoría busca disimular. La tendencia al pelo natural ganó terreno y, con ella, creció la necesidad de entender cómo cuidarlo bien. El problema es que el cabello gris tiene características propias (más seco, más poroso y tiende al encrespamiento) que exigen una rutina específica para que se vea realmente bien.

En ese marco, la experta capilar Felicitas Ordás, embajadora de Revlon Professional España y presidenta del Club Fígaro, identificó un aliado inesperado que la mayoría tiene en casa: el vinagre de vino blanco.

Por qué funciona el vinagre

El cabello canoso pierde luminosidad con el tiempo, en buena medida porque acumula residuos de productos, cal y minerales del agua sobre la fibra capilar. Esa capa opaca es precisamente lo que el vinagre de vino blanco ayuda a eliminar.

“Al suavizar la cutícula, el pelo refleja mejor la luz y las canas se ven más brillantes, luminosas y menos apagadas”, explicó Ordás. A eso se suma su efecto levemente acidificante, que reduce el frizz —una queja frecuente entre quienes tienen canas, dado que la textura más seca las hace más propensas al encrespamiento.

Vinagre en el pelo

El resultado es un cabello más ordenado, suave y con mejor aspecto general, sin alterar el color ni devolver pigmento perdido.

Cómo aplicar el vinagre correctamente

La clave es no usarlo puro. La indicación es diluir una parte de vinagre en tres o cuatro de agua y aplicar la mezcla como enjuague final, después del shampoo. Se deja reposar uno o dos minutos y se aclara con agua tibia.

En cuanto a la frecuencia, Ordás recomienda no superar una vez por semana: el uso excesivo puede resecar el cabello, sobre todo en quienes ya tienen falta de hidratación.

Lo que hace y lo que no

Vale aclararlo: el vinagre de vino blanco no oscurece las canas ni recupera el pigmento. Su acción es puramente cosmética —limpia, aporta brillo y mejora la apariencia del pelo gris. Para quienes quieren potenciar su look natural, puede ser un complemento simple y económico, siempre acompañado de productos hidratantes que refuercen la salud de la fibra capilar.