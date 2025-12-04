Al planear una visita a México, es fundamental considerar la amplia variedad de Pueblos Mágicos que el gobierno ha habilitado para el disfrute de turistas locales y extranjeros. Estos lugares ofrecen experiencias únicas e inolvidables.

Un ejemplo notable es el pueblo de Ixtapan de la Sal, ubicado en el Estado de México. Esta localidad se distingue no solo por sus paisajes coloniales, sino también por su oferta de balnearios de aguas termales. Uno de los destinos más populares es El Bañito.

Balneario Municipal El Bañito: relájate en las aguas termales curativas de Ixtapan de la Sal con descuento para afiliados INAPAM

El Balneario Municipal El Bañito es reconocido a nivel nacional e internacional por su oferta de aguas termales con propiedades curativas, que permiten a sus visitantes aliviar sus dolencias óseas y circulatorias. El balneario abre de lunes a domingo de 6 a 17 horas.

El Pueblo Mágico de México con aguas minerales y termas de hasta 39 °C a pocos minutos de la ciudad

Sin embargo, también dispone de un horario nocturno para adultos, disponible únicamente los viernes y sábados de 20 horas a 1 de la mañana. Además de contar con cálidas albercas de hasta 39 °C de temperatura y un característico color amarillo verdoso debido a sus sales minerales, el balneario ofrece:

Aplicación de mascarillas de barro

Toboganes

Masajes terapéuticos

Piscina techada

Piscina infantil con chapoteadero

Zona de palapas para disfrutar la gastronomía del sitio

El Bañito: Precio de entrada al balneario municipal de Ixtapan de la Sal

El precio de la entrada al balneario municipal de Ixtapan de la Sal es de 95 pesos para los adultos y los niños de 2 a 10 años pagan 70 pesos. Los adultos afiliados a INAPAM tienen un costo de 40 pesos al presentar su credencial. Sin embargo, existen tarifas adicionales según los servicios e instalaciones que se utilicen en El Bañito:

Cabina: 25 pesos

Vestidor y locker: 25 pesos

Tinas de aguas termales con hidromasaje: 110 pesos para adultos, 100 pesos para niños y 60 pesos para adultos mayores.

Guía para llegar al Balneario Municipal El Bañito desde la CDMX

Para acceder a El Bañito, es necesario transitar por la Autop. México-Marquesa 55D, continuando por la Autop. México-Toluca 15 y finalmente la Autop. Lerma-Tenango del Valle. La duración del trayecto en automóvil puede alcanzar hasta 2 horas, dado que la distancia desde la CDMX es de 116 kilómetros.