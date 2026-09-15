Los relojes de una parte de México volverán a cambiar en noviembre de 2026. El ajuste marcará el final del horario estacional y obligará a los habitantes de la frontera norte a modificar sus relojes durante la madrugada.

La fecha establecida para el cambio será el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes deberán retrasarse una hora y pasar nuevamente a la 1:00 a. m. El ajuste se aplica únicamente en los municipios fronterizos que todavía observan el horario de verano.

Cuándo cambia la hora en la frontera norte de México

En el resto del país no habrá ninguna modificación. El horario de verano fue eliminado en la mayor parte del territorio nacional en 2022, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos.

El horario estacional en la franja fronteriza finaliza el primer domingo de noviembre, en coincidencia con el calendario de Estados Unidos. Por eso, en 2026 el cambio tendrá lugar durante la madrugada del 1 de noviembre.

La modificación implica que quienes se encuentren en una zona donde rige el horario de verano deberán atrasar el reloj una hora. En otras palabras, cuando el reloj marque las 2:00 a. m., volverá a marcar la 1:00 a. m.

También significa que habrá una hora adicional durante esa madrugada y que, a partir de entonces, amanecerá y anochecerá más temprano según el horario del reloj.

Cambia la hora en la frontera norte de México en 2026: cuándo y cómo hay que ajustar los relojes.

Cómo ajustar los relojes

La mayoría de los teléfonos celulares, computadoras y dispositivos conectados a internet realizan el cambio automáticamente, siempre que tengan configurados correctamente la fecha, la zona horaria y los ajustes de horario automático.

Los relojes que no se actualizan solos deberán modificarse a mano. La recomendación es atrasarlos una hora antes de dormir el sábado 31 de octubre o hacer el ajuste durante la madrugada del domingo.

Para quienes tengan viajes, vuelos o reuniones programadas entre ambos lados de la frontera, conviene revisar la hora local después del cambio.

Qué municipios cambian la hora y cuáles no

El ajuste aplica en 33 municipios de la frontera norte, distribuidos en cinco estados: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Entre las localidades incluidas se encuentran Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

Vivir en uno de esos cinco estados no implica necesariamente cambiar el reloj: el ajuste depende del municipio. Quienes residan fuera de la lista mantendrán la misma hora durante todo el año.