Frotar una goma de borrar en los zapatos: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

Un truco casero muy popular promete devolver a tus zapatos un aspecto casi nuevo con un objeto que todos tenemos en casa: una goma de borrar. A primera vista puede parecer un mito, pero esta sencilla técnica es un clásico entre los zapateros y funciona especialmente bien en ciertos materiales.

Si tienes unos zapatos de ante o gamuza con manchas que no salen, o unas zapatillas con la suela blanca ennegrecida, antes de darlos por perdidos, vale la pena probar este método. La goma de borrar actúa como un abrasivo suave capaz de arrastrar la suciedad sin estropear la superficie.

El truco casero para limpiar tus zapatos.

Para qué sirve frotar una goma de borrar en los zapatos

La función principal de esta técnica es eliminar manchas superficiales y roces sin necesidad de agua ni productos químicos. La goma arrastra las partículas de suciedad incrustadas en el material, algo especialmente útil en los tejidos más delicados, donde un paño húmedo podría dejar cerco o estropear el acabado.

Al pasar la goma por el zapato, se consiguen varios efectos:

Quitar manchas en ante, gamuza y nobuk: son los materiales donde mejor funciona, ya que la goma retira las marcas sin humedecer ni dañar el pelo del tejido.

Limpiar las suelas blancas: frotando con firmeza se eliminan las rozaduras negras y la suciedad superficial que ennegrece la goma de las zapatillas.

Eliminar roces y restos de pegamento: también sirve para esas marcas en relieve o los restos de adhesivo que un cepillo no logra quitar.

La goma de borrar elimina manchas y rayones de paredes blancas sin dañar la pintura (Fuente: Pixabay)

Por qué los zapateros recomiendan este truco

Según coinciden los expertos en cuidado del calzado, la goma de borrar es un abrasivo suave muy eficaz. A diferencia de un cepillo metálico o de productos agresivos, la goma de caucho elimina la suciedad superficial sin rayar ni desgastar el material delicado, lo que la convierte en una aliada ideal para el ante y la gamuza.

De hecho, muchas guías de limpieza de calzado y los propios zapateros recomiendan tener a mano una goma de borrar (mejor blanca y limpia) para el mantenimiento de los zapatos de tejido. Existen incluso gomas específicas para gamuza y nobuk, unos bloques de caucho pensados justo para esta tarea, aunque una goma de borrar convencional cumple bien la función en la mayoría de los casos.

Cómo aplicar la técnica correctamente paso a paso

Para sacarle el máximo partido a este truco sin dañar el calzado, conviene seguir unos pasos sencillos: