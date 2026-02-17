El sector de franquicias mexicano no ha sido afectado por los aranceles impuestos por Donald Trump a México, ni por el incremento a las tarifas arancelarias que impuso México a más de mil productos provenientes de países como China, Corea o Vietnam, debido a que la mayoría de los proveedores de las marcas con presencia en el país son nacionales, aseguró Betsy Eslava, presidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF). “Nosotros siempre hemos tenido una alianza histórica con Estados Unidos. Hay muchas marcas que los mexicanos queremos mucho, y las cadenas de suministro de marcas estadounidenses como McDonald’s, son nacionales con productos como jitomate, lechuga, pues todo es aquí de agricultura mexicana y pues mano de obra mexicana”, dijo. En conferencia de prensa, la directiva mencionó que la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) tampoco representa una amenaza para el ramo, e incluso ya se están “blindando” con las franquicias de Estados Unidos para mantener el crecimiento de los negocios en ambos lados de la frontera. “Para blindarnos, independientemente que se firme o no (el TMEC), nosotros como sector nos vamos a blindar con un acuerdo comercial con Estados Unidos. En Estados Unidos, la asociación más importante, equivalente a la Asociación Mexicana Franquicias, es la International Franchise Association y justo la convención es del 23 al 25 de febrero”, comentó. Esta alianza podría estar lista y ser firmada durante esa convención, que se realizará en Las Vegas, Nevada. Eslava mencionó que las franquicias del sector alimentos y bebidas será uno de los más beneficiados por el Mundial, y aunque no dio muchos detalles, aseguró que las franquicias mexicanas trabajan en la adquisición de derechos para el uso del logo del mundial con la FIFA. Además, aseguró que durante la justa, habrá eventos especiales entre las marcas mexicanas de este sector. Al cierre del año pasado, el sector franquicias concluyó con más de 95 mil puntos de venta, y esperan cerrar este año con un crecimiento de al menos 6%, lo que representaría rebasar las 100 unidades para el año entrante. “Ojalá con todo el tema del mundial tengamos un repunte, ojalá logremos un 8% que sería, bueno, ya una cifra ya mucho más más más positiva”, aventuró Eslava. La organización lanzó la 40 edición de la Feria Internacional de Franquicias, que se realizará del 5 al 7 de marzo en el World Trade Center.