El año entrante, México enfrenta un desafío para el mercado de las exportaciones. De acuerdo con S&P Global Market Intelligence, 2026 estará marcado por la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC).

En este entorno, la agencia estima que el país tendrá el crecimiento más débil entre las principales economías de América Latina, integradas por Brasil, México, Argentina, Perú, Chile y Colombia.

Diversos puntos en la cadena de suministro se pueden optimizar aún. Foto de snox_mc en Unsplash

Según el reporte, “Age of agility: Key themes shaping Latin America in 2026”, en el entorno de la revisión del acuerdo trilateral, México deberá ser más ágil en la toma de decisiones.

Las decisiones de política económica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya han afectado las exportaciones mexicanas, especialmente las del sector automotriz, que hasta noviembre de 2025, han tenido su peor año desde la pandemia.

Este año, el mandatario estadounidense impuso un arancel de 15% a las importaciones de autos, donde México y Canadá lograron obtener una reducción a 8%, por pertenecer al TMEC, siempre y cuando se cumplieran las reglas de origen.

Factores en contra

S&P Global Market Intelligence recordó que en julio inicia de manera formal la revisión del TMEC, en la que prevé la imposición de reglas de origen más estrictas, con el objetivo de atraer más segmentos de la cadena de suministro a América del Norte, lo que obligará a México a ajustar su industria nacional.

Un segundo factor que limitará la capacidad de exportación de México, es una inflación persistente, y las tasas de interés altas.

Para el primer trimestre del año entrante, Banamex prevé una inflación general de 4.5%, un dato que está fuera del rango objetivo del Banco de México.

El incremento de los precios al consumidor proviene, principalmente, del alza a los impuestos que se cobran en productos como jugos, refrescos y algunos sueros con alto contenido de azúcar, así como a los tabacos, a lo que se suman los aranceles aprobados recientemente por el Congreso a más de mil productos provenientes, principalmente de países asiáticos como China o Vietnam.

La agencia advierte que la alta inflación impedirá que el banco central reduzca la tasa de interés referencial. Este factor, añade la agencia, complicará que se acelere el crédito al sector privado y el panorama de crecimiento.

Además, un tercer riesgo es la infraestructura tecnológica. S&P Global Market Intelligence señala que México es un polo de inversión para centros de datos, pero el alto consumo de agua podría generar protestas y desafíos legales en zonas propensas a la sequía, como Querétaro.

“Estos hallazgos sugieren que 2026 será un año de ajustes estratégicos para México, donde la agilidad para adaptarse a las nuevas realidades comerciales y los desafíos internos será fundamental”, abunda la agencia.